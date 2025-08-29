Störung bei DKB: Ausfälle beim Online-Banking – das ist der aktuelle Stand

Am Freitagmorgen war der Online-Banking-Dienst der DKB für mehrere Stunden lahmgelegt. Was Betroffene jetzt wissen müssen.

Seit dem frühen Freitagmorgen (29. August) kämpften zahlreiche Kundinnen und Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) mit massiven Problemen beim Online-Banking - sowohl über die App als auch im Web-Browser. Wie Daten der Webseite "allestörungen.de" zeigen, schnellte die Zahl der Fehlermeldungen ab etwa 6:30 Uhr sprunghaft in die Höhe – bis auf 590 Meldungen in der Spitze.

Gegenüber "t-online" bestätigte ein Sprecher der DKB auf Nachfrage die Probleme: "Wir befinden uns bereits in der aktiven Fehlerbehebung und arbeiten mit Hochdruck daran, beide Services schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stellen", zitierte die Seite den Sprecher.

Störung offenbar wieder behoben

Aktuell scheint die Störung wieder weitgehend behoben worden zu sein. Die Zahl der Meldungen auf der Internetseite "allestörungen.de" lag um etwa 11 Uhr bei nur noch bei 140.

Auch "t-online" berichtete, dass der Login und die Online-Dienste der DKB wieder problemlos möglich seien.

Was Kunden bei Problemen tun sollen

Laut Homepage der DKB gibt es einige generelle Schritte, die bei technischen Störungen helfen können – unabhängig von der aktuellen Lage:

DKB-App und den verwendeten Browser auf den neuesten Stand bringen.

Cache und Cookies löschen, um eventuelle Altlasten zu entfernen

Prüfen, ob das Betriebssystem (Android oder iOS) aktuell genug ist – ältere Versionen können zu Kompatibilitätsproblemen führen

App deinstallieren und anschließend neu installieren – danach erneut versuchen, sich einzuloggen

