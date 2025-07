Spanien wartet im Halbfinale: Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen träumen in der Schweiz vom Europameister-Titel. Wie hoch sind die Prämien der DFB-Frauen - und was verdienen sie im Vergleich zu ihren männlichen Pendants?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen erhalten jeweils 120.000 Euro für den Gewinn des EM-Titels.

Obwohl sich die Prämie für den Titel im Vergleich zur Europameisterschaft in England verdoppelt hat, ist sie mit dem Preisgeld der DFB-Männer nicht zu vergleichen.

Als Topverdienerin der DFB-Elf gilt Jule Brand von Olympique Lyon mit 600.000 Euro Grundgehalt im Jahr, durchschnittlich verdient eine Bundesliga-Spielerin 4.000 Euro im Monat.

Nach dem Elfmeter-Krimi gegen die Französinnen wartet mit Spanien am Mittwoch (23. Juli) auf die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen im Halbfinale der bislang härteste Brocken. Gehen die DFB-Frauen den nächsten Schritt zum Europameister-Titel in der Schweiz? Falls die DFB-Frauen am Sonntag (27. Juli) tatsächlich den EM-Pokal in den Basler Abendhimmel recken dürfen, winken jeder Spielerin 120.000 Euro Prämie - und damit doppelt so viel wie noch bei der zurückliegenden EM in England.

Auch in den News:

Sogenannte "leistungsbezogene Prämien" kassiert das Team von Christian Wück nach "Spiegel"-Informationen schon ab dem bereits gewonnenen Viertelfinale. Mannschaftsrat und Verband hatten sich für den Einzug in die Runde der letzten Acht auf bis zu 45.000 Euro geeinigt. Für das Erreichen des Halbfinals flossen demnach jeweils 65.000 Euro, ein Sieg gegen die Spanierinnen und der Einzug ins Finale würden mit 90.000 Euro vergütet.

Wie weit entfernt der DFB von "Equal Pay" jedoch weiterhin ist, zeigt ein Vergleich mit den Männern von Julian Nagelsmann: Bei der Heim-EM im vergangenen Jahr wäre bei einem Sieg 400.000 Euro an jeden Spieler ausgeschüttet worden. Der Halbfinaleinzug - Deutschland verlor im Viertelfinale gegen Spanien - hätte je Spieler 150.000 Euro gebracht und damit mehr als der Titelgewinn der Frauen.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga: 4.000 Euro Durchschnittsgehalt

Laut DFB-Saisonreport 2023/2024 liegt das monatliche Grundgehalt einer Bundesligaspielerin bei etwa 4.000 Euro. Die Top-Spielerinnen, die bei führenden Vereinen wie dem FC Bayern München, dem VfL Wolfsburg oder Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehen, bekommen deutlich mehr. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schätzt das Gehalt der Stars dennoch auf weniger als 300.000 Euro im Jahr - also rund 25.000 Euro im Monat.

Bericht: Topverdienerin spielt in Lyon

Deutlich mehr kassiert laut "Bild"-Informationen die Topverdienerin der DFB-Damen: Jule Brand soll beim französischen Topclub Olympique Marseille 600.000 Euro Grundgehalt pro Jahr verdienen. Zum Vergleich: Das Gehalt von Bayern-Star Jamal Musiala wird auf 25 Millionen jährlich geschätzt.

300.000 Euro im Jahr sollen Sydney Lohmann von Manchester City und Klara Bühl vom FC Bayern München verdienen. Sie stünden demnach auf dem zweiten Platz der internen Gehaltstabelle.

Anzeige

Anzeige

Finanziell besser gestellt im Ausland?

Im Ausland - vor allem in England - liegen die Gehälter im Frauen-Fußball dem Vernehmen nach deutlich höher. Vize-Kapitänin Sjoeke Nüsken erhält seit ihrem Wechsel vor zwei Jahren zum FC Chelsea laut "Bild" 260.000 Euro Grundgehalt. Auch in den USA wird besser bezahlt: Torhüterin und Elfmeter-Heldin Ann-Katrin Berger soll in New York 250.000 Euro verdienen - ebenso wie Abwehrspielerin Kathy Hendrich in Chicago.

Gehälter auf diesem Level zahlen mittlerweile wohl auch die deutschen Spitzenteams: Die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn soll bei den Bayern die gleiche Summe erhalten - ebenso wie Keeperin Stina Johannes, welche die Frankfurter Eintracht im Sommer in Richtung Wolfsburg verließ.

Anzeige