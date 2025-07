Das sind Trumps KI-Pläne: Rede des US-Präsidenten im kostenlosen Livestream verfolgen

Nach der Rückkehr ins Weiße Haus hat Donald Trump neue KI-Richtlinien in Auftrag gegeben. Die Vorstellung in Washington übernimmt der US-Präsident höchstpersönlich. Sehen Sie hier seine Rede zu Künstlicher Intelligenz live und kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Die noch von Joe Biden unterzeichneten KI-Sicherheitsvorkehrungen warf der neue US-Präsident schnell über Bord: Donald Trump hat seine eigenen Vorstellungen von der Nutzung Künstlicher Intelligenz. Wie "NBC4Washington" berichtet, hat Trump direkt nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus neue KI-Richtlinien in Auftrag gegeben, die sich auf die Ideen von Tech-Größen stützen, die ihn im Wahlkampf unterstützt haben.

Auf einer gemeinsamen Veranstaltung des Hill and Valley Forums und des All-In Podcasts - einem Wirtschafts- und Technologieformat - in Washington D.C. will er seinen "KI-Aktionsplan" am Mittwoch (23. Juli) ab zirka 22 Uhr deutscher Zeit vorstellen. Seitens "NBC4Washington" wird erwartet, dass Trump mit den Plänen und Durchführungsverordnungen auch Forderungen der Tech-Lobby umsetzt.

Sehen Sie Trumps Rede zu Künstlicher Intelligenz ab 22 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream!