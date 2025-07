Virus-Paradies auf US-Kreuzfahrtschiff: 130 Personen erkrankt

Auf einem US-Kreuzfahrtschiff ist ein ansteckendes Virus ausgebrochen. Über hundert Menschen haben sich angesteckt. Um welche Krankheit es sich handelt, ist noch nicht vollends geklärt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Auf einer Kreuzfahrt von Los Angeles nach Mexiko bricht ein Virus auf dem Schiff an.

134 Passagiere und Mitglieder der Besatzung erkranken.

Solche Virusausbrüche sind auf Kreuzfahrtschiffen keine Seltenheit so Mediziner.

Von Los Angeles nach Mexiko durch den Golf von Mexiko verspricht karibische Zwischenstopps. Doch für 134 Passagiere des US-Kreuzfahrtschiffs "Navigator of the Seas" fällt das flach - sie erkranken an einem Virus. Die Symptome deuten zum aktuelle Stand auf das Norovirus hin.

Auch sieben Crew-Mitglieder erkrankten. Ein Sprecher des Betreiberunternehmens "Royal Caribbean Group" unterstrich gegenüber "CNN Travel", dass man "höchste Gesundheits- und Sicherheitsstandards" auf den Schiffen einhalte und den Ausbruch ernst nehme: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, unserer Crew und der von uns besuchten Gemeinden haben für uns oberste Priorität", so der Sprecher weiter.

Anzeige

Anzeige

Schiffreisende leiden an Magen-Darm-Symptomen

Bei 134 Erkrankten von insgesamt 3.914 Reisenden auf Kreuzfahrtschiff steckten sich somit 3,4 Prozent der Passagiere mit dem Virus an.

Die Symptome, Durchfall, Erbrechen und Bauchkrämpfen traten zwischen dem 4. und 11. Juli auf, so Medienberichte. Infektionskrankheiten dieser Art seien zwar "sehr unangenehm", aber seien in der Regel binnen ein bis zwei Tagen vorüber, wie Gesundheitsexpertin Dr. Leana Wen gegenüber dem US-Sender Cnnnn angab.

Anzeige

Anzeige

Die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC) gab den Ausbruch auf dem Urlaubsschiff bekannt. Doch welcher Erreger die Viruserkrankung auslöste, ist aktuell noch nicht klart, so die CDC.

Unterdessen hob das Unternehmen vor, dass auf deren Kreuzfahrtschiffen akribisch auf Sauberkeit geachtet würde: Man setzte "strenge Reinigungsverfahren ein, die oft weit über die Richtlinien der öffentlichen Gesundheit hinausgehen", sagte der Sprecher der Kreuzfahrtgesellschaft.

Darum tritt das Norovirus häufig auf Urlaubsschiffen auf

Auf Kreuzfahrtschiffen verbringen viele Menschen auf vergleichsweise engem Raum ihren Urlaub. Dabei werden sich ausbreitende Keime schnell zum Problem. Immer wieder werden Norovirus-Ausbrüchen auf Schiffen bekannt. 2024 gab es unter anderem Vorfälle auf der "Radiance of the Seas" von Royal Caribbean, auf der "Queen Victoria" von Cunard und der "Celebrity Constellation" von Celebrity Cruises.

Das Norovirus ist Reedereinen eine Herausforderung, so Christian Ottomann, Mediziner und Gründer der Schiffsarztbörse, die Ärzt:innen für Einsätze auf hoher See und Flüssen vermittelt. Noroviren bereiten die "größten Problem" bei Viruserkrankungen auf Kreuzfahrtschiffen.

Anzeige

Anzeige

Doch die Hygienestandards an Board sind meistens nicht die Ursache für die Übertragung: "Fast immer infizieren sich Passagiere damit während eines Landgangs und bringen den Erreger dann mit an Bord", so Ottomann im Interview mit der Deutsche Presse-Agentur.

Schlägt der Ausbruch auf mehr als 10 Erkrankte um, müssen Gegenmaßnahmen ergriffen, so der Experte. "Maßnahmen sind dann zum Beispiel, dass Relings und Aufzugtasten engmaschig desinfiziert werden." Lässt sich die Ausbreitung nicht eindämmen, könne man zu weitreichenden Mittel greifen, wie die Schließung von"offenen Essensbuffets", empfiehlt der Mediziner.

Wichtig sei eine gründliche Handhygiene. Besonders beim Norovirus, welches nicht durch reguläre alkoholhaltige Desinfektionsmittel abgetötet wird.