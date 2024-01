Arktische Luft bringt Dauerfrost über Deutschland

Jetzt wird es richtig kalt: Nach dem Temperatursturz am Wochenende bleibt es die kommenden Tage erst einmal frostig.

Das Wichtigste in Kürze Kalte Luft aus dem Norden sorgt für Minustemperaturen im ganzen Land.

Zwar soll es sonnig werden, es bleibt aber besonders kalt.

Die Maximalwerte halten sich vielerorts im Dauerfrostbereich.

Zwischen hohem Luftdruck über Südskandinavien und einem umfangreichen Tief über Südwesteuropa strömen kalte Luftmassen arktischen Ursprungs nach Deutschland. Mit den milden Temperaturen und Dauerregen ist erst einmal Schluss. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist für die nächsten Tage Dauerfrost angesagt.

Kaum neuer Schnee, dennoch Tiefwerte in der Nacht

Nachts sollen die Werte im Mittelgebirgsraum teils unter minus 15 Grad fallen. In den Alpen werden Werte bis minus 18 Grad erwartet. Zwar lassen die Schneeschauer sowohl an der Ostseeküste, den Mittelgebirgen und im Süden nach, dennoch rechnen die DWD-Wetterexperten mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee.

Dauerfrost in Süddeutschland

"Niederschlag ist selten, dafür kommt oft die Sonne hervor", schreibt der DWD auf der Plattform X hinsichtlich der Entwicklung des Wetters in den kommenden Stunden und Tagen. Nachts warnt der DWD gebietsweise vor strengem Frost.

Laut dem DWD hält sich der Dauerfrost besonders in Süddeutschland hartnäckig: bis Donnerstag sollen die Temperaturen nachts demnach noch am Alpenrand und in einigen Tälern des Berglandes bis zu minus 12 Grad sinken. Im Norden und im Osten Deutschland stellt sich Hochnebel ein. Außerdem seien örtlich Sprühregen und Schneegriesel möglich.

Ende des Winters erstmal nicht in Sicht

Ob sich der Winter bald verabschiedet und sich der Frühling nähert, lässt sich laut dem Wetterdienst noch nicht sagen. Bis Freitag (13. Januar 2024) erwarten die Wetterexperten vom zentralen Mittelgebirgsraum bis in den Südosten jedoch noch Dauerfrost.