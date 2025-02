Auf Erfolg ausgeruht? Studie zu Deutschlands Dauerkrisen-Stimmung

Krieg in Europa, zerbrechende Koalition und eine Wirtschaftsrezession: Deutschland ist schon länger im Krisenmodus - Mitgrund sei laut einer Studie das Ausruhen auf bisherigen Erfolgen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Deutschland ist laut einer neuen US-Studie nicht robust gegen Krisen.

Besonders strukturelle Probleme seinen ein Grund für das schlechte Krisenmanagement.

Auch das Ausruhen auf Erfolgen aus der vergangenen Ära unter Altkanzlerin Angela Merkel sein nach den Forschenden eine Ursache des Problems.

Deutschland hat sich laut einer internationalen Studie zu lange auf früheren Erfolgen ausgeruht – und steckt deshalb nun in einer politischen und wirtschaftlichen Sackgasse.

Die Selbstzufriedenheit der Merkel-Ära hole das Land nun ein, heißt es im sogenannten Berggruen Governance Index. An der Untersuchung waren Forscher der University of California (UCLA), der Denkfabrik des Berggruen Institut und der Hertie School, einer Privatuniversität in Berlin, beteiligt.

Anzeige

Anzeige

Forschende: Deutschland nicht genug auf Schocks vorbereitet

Ein Grund für die geringe Resilienz der Bundesrepublik sei, dass man auf Schocks nicht vorbereitete gewesen sei. Und diese Strukturen seien schwer umzukehren; "Am besorgniserregendsten ist die Art der strukturellen und tiefen Wurzeln vieler der Probleme", sagte Studienautor Edward Knudsen der Deutschen Presse-Agentur. Für Lösungen brauche es Zeit und strukturelle Veränderungen. "Eine Regierungspartei gegen eine andere auszutauschen ist nicht unbedingt die Lösung", mahnt Knudsen.

Maßgeblich für die verfahrene Situation sind laut der Analyse der Wissenschaftler die 2010er-Jahre. Damals habe Deutschland Ressourcen, Zeit und eine stabile politische Führung gehabt, betonte Knudsen. "Aber es hat sich entschieden, die Zeit abzuwarten, anstatt sich auf zukünftige Schocks vorzubereiten." Deshalb fehle es Deutschland an Widerstandsfähigkeit, fügte er hinzu.

Anzeige

Anzeige

US-Studie identifiziert vier Hauptprobleme in Deutschland

Der Bericht identifiziert vier Hauptursachen für die diagnostizierte politische und wirtschaftliche Krise. Zum einen hätten fehlende Investitionen das Wachstum gebremst und die Ungleichheit verschärft, schreiben die Autor:innen des Berichts.

Daneben stelle die Migration ein ungelöstes und widersprüchliches Problem in Deutschland dar. Einerseits sei Zuwanderung in einer alternden Gesellschaft entscheidend für das Wirtschaftswachstum. "Andererseits hat sie sich zu einem zentralen politischen Konfliktherd entwickelt", analysieren die Forschenden.

Zudem habe Deutschland in den vergangenen Jahren eine zu große Abhängigkeit von anderen Staaten entwickelt - etwa von Russland bei der Energieversorgung. Die zuletzt hinzugekommene wirtschaftliche Stagnation habe den politischen Konsens und sozialen Zusammenhalt zusätzlich geschwächt.