Aus Angst vor Angriffen: Putins Prunk-Villa dem Erdboden gleichgemacht

Kremlchef Putin residiert im Sommer für gewöhnlich viele Tage in seinem Domizil bei Sotschi am Schwarzen Meer. Ein Aufenthalt dort erscheint ihm inzwischen aber als zu gefährlich - und er greift offenbar zu drastischen Mitteln.

Das Wichtigste in Kürze Kreml-Machthaber Putin meidet offenbar seit März seine geliebte Schwarzmeer-Residenz.

Russischen Oppositionellen zufolge ist der Grund dafür die Sorge vor ukrainischen Angriffen.

Putin soll sein Luxus-Anwesen sogar abreißen haben lassen.

Russlands Machthaber Wladimir Putin soll seine Luxusresidenz Botscharow Rutschej bei Sotschi am Schwarzen Meer aufgegeben haben - und sie sogar abreißen haben lassen. Der Grund: Die Angst vor ukrainischen Drohnen-Angriffen. Das berichtet die kremlkritische Plattform "Proekt".

Satelittenbilder zeigen Abriss der Putin-Villa

Einem auf YouTube veröffentlichten Bericht zufolge fühlt sich Putin auf dem Gelände nicht mehr sicher, nachdem es im Herbst 2023 in der Nähe von Sotschi mehrere ukrainische Drohnen-Attacken gegeben hat. Wie "Proekt" weiter berichtet, hat eine Quelle aus der Nähe von Putin diese Deutung bestätigt. Demnach soll der russische Präsident sogar das Hauptgebäude auf dem riesigen Gelände abreißen haben lassen. Das sollen unter anderem auf X verbreitete Satellitenbilder beweisen.

Zu Corona-Zeiten zog sich Putin nach Sotschi zurück

Am 6. März hatte Russlands Machthaber in seinem Anwesen noch den Chef der Internationalen Atomenergieorganisation, Rafael Grossi, getroffen, laut "Bild" aber in einem anderen Gebäude der Residenz. Seitdem war Putin demnach nicht mehr dort. Normalerweise verbrachte er wohl mehr als 30 Tage pro Jahr auf dem Luxus-Gelände mit Strandzugang und Hubschrauber-Landeplatz. Auch den Höhepunkt der Corona-Krise habe Putin dort verbracht - aus Angst, sich anzustecken.

Die Ukraine wehrt sich seit zweieinhalb Jahren gegen die russische Invasion, die Kremlchef Putin im Februar 2022 begonnen hatte. Dass er eines Tages seine geliebte Sotschi-Villa wird aufgeben müssen, gehörte zu Beginn der Aggression gegen das Nachbarland ganz sicher nicht zu den Plänen von Kriegstreiber Putin.

