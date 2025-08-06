Anzeige
Nach 70 Jahren

Aus für Wienerwald: Unternehmen in Österreich im Insolvenzverfahren

  • Veröffentlicht: 06.08.2025
  • 15:46 Uhr
  • Michael Reimers
Wien: Eines der letzten Wienerwald-Restaurants in Österreichs Hauptstadt.
Wien: Eines der letzten Wienerwald-Restaurants in Österreichs Hauptstadt.© IMAGO/CHROMORANGE

Nun bleibt die Küche wohl für immer kalt im "Wienerwald": Gegen das Unternehmen in Österreich wurde nach jahrelanger Talfahrt das Insolvenzverfahren eröffnet.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Hähnchen-Kette "Wienerwald" ist pleite.

  • Ein Gläubiger des Unternehmens leitet in Österreich das Insolvenzverfahren gegen die Restaurant-Kette ein.

  • Ob die letzten Filialen auch nach dem Konkurs geöffnet bleiben, ist bislang unklar.

Inhalt

  • Von der Erfolgs-Kette zum Niedergang von "Wienerwald"
  • 2023 schließt letzte Wienerwald-Filiale in Deutschland

Mit Brathähnchen und deutsch-österreichischer Wirtshauskultur zog die Franchise-Kette Wienerwald einst Kund:innen an. Doch am Dienstag (5. August) wurde das Insolvenzverfahren gegen die Wienerwald-Restaurants-Gesellschaft m.b. eröffnet, wie die österreichische Wirtschaftsplattform KSV1870 angibt. Das Franchise in Deutschland ist nicht von der Insolvenz betroffen.

Den Konkursantrag soll dabei ein Gläubiger des Unternehmens eingereicht haben, wie "T-Online" und die österreichische Zeitung "oe24" berichten.

Von der Erfolgs-Kette zum Niedergang von "Wienerwald"

Bekannt durch den Slogan: "Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald", erwuchs aus dem Münchner Restaurant eine erfolgreiche Franchise-Kette. Auf ihrem Zenit gab es weltweit mehr als 1.600 Filialen der Traditions-Kette, bei der bis zu 700.000 Hendl pro Tag über die Theke gingen.

Doch nach 70-jährigem Bestehen ist nun Schluss. Die Probleme der Wirtshaus-Systemgastronomie zeichnen sich schon sei Jahren ab. Bereits 2002 stand Wienerwald in Österreich kurz vor der Pleite, konnte sich aber vorübergehend retten. Doch auch diverse Besitzerwechsel und neue Konzepte konnten nicht die gewünscht Profitabilität erreichen.

Von den über 1.600 Filialen wurden zuletzt nur noch drei in Österreich betrieben - zwei davon in Wien. Ob diese weiter betrieben werden, sei offen, so "oe24". Wienerwald äußerte sich bislang noch nicht zu dem Insolvenzverfahren und der Zukunft der bestehenden Filialen.

2023 schließt letzte Wienerwald-Filiale in Deutschland

Mehrfach sah sich Wienerwald mit Insolvenzverfahren konfrontiert, was für diverse Führungswechsel sorgte. Zuletzt gehörte dem Münchner Gastronomen-Ehepaar Günter und Margot Steinberg das Unternehmen. Diese verkauften es dann an die Family Brands Operations Company aus Hildesheim. Für alle in Deutschland betriebenen Filialen ließ man damit die Lizenzen auslaufen.

In Deutschland gibt es aktuell wieder zwei Filialen, in Hildesheim sowie in Torfhaus im Harz, diese sind von der Insolvenz in Österreich nicht betroffen.

  • Verwendete Quellen:
  • t-online: "Schnitzelkette steht offenbar vor dem endgültigen Aus"
  • oe24: "Weltbekannte Schnitzel-Kette meldet Konkurs an"
