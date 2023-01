Australian Open: Zverev vor machbarer Aufgabe

Für den deutschen Tennis-Topstar Alexander Zverev ist es eine Reise ins Ungewisse. Nach monatelanger Verletzung tritt er erstmals wieder bei einem Grand-Slam-Turnier an. Bei den Australian Open steht der 25-jährige Hamburger in Runde eins aber vor einer machbaren Aufgabe.

Das Wichtigste in Kürze Die Australien Open sind das erste große Tennisturnier des Jahres.

Der deutsche Topstar Alexander Zverev, der lange verletzt war, trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

Jule Niemeier muss gleich zum Auftakt gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ran.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev kehrt auf die Grand-Slam-Bühne zurück. Nach monatelanger Pause wegen einer schweren Fußverletzung sind die Australian Open das erste große Turnier für den 25-Jährigen seit langer Zeit. In Runde eins steht der Hamburger aber dennoch vor einer machbaren Aufgabe. Das ergab die Auslosung in Melbourne am Donnerstag (12. Januar).

Sein Auftaktmatch bestreitet der deutsche Tennis-Olympiasieger, der in Melbourne an Nummer zwölf gesetzt ist, gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas, die Nummer 104 der Weltrangliste. Varillas rückte trotz einer Niederlage in der Qualifikation als sogenannter Lucky Loser noch ins Hauptfeld nach.

Über seine Ziele beim Comeback in Australien sagte Zverev kürzlich: "Für mich geht es darum, wieder zu meiner gewohnten Form zurückzukommen." Titelerwartungen wären dagegen "unrealistisch" und "ziemlich dumm".

Weniger Losglück hatte hingegen Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier. Die Dortmunderin muss gleich in ihrem ersten Match in Melbourne gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen ran.

Besser lief es für Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau trifft in ihrem ersten Spiel auf die der Qualifikantin Lucrezia Stefanini aus Italien.