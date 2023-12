Australien: Hochwasser bringt Krokodile in Städte

Der Norden Australiens muss mit extremen Niederschlägen kämpfen. Es soll sich sogar um das schlimmste Hochwasser aller Zeiten im Nordosten von Australien handeln. Selbst Krokodile werden mit den Fluten in Städte gespült.

Menschen wurden eingeschlossen, unzählige Häuser und Straßen überschwemmt oder durch Erdrutsche und umgefallene Bäume blockiert.

Die Polizei warnt sogar vor Krokodilen, die durch die Fluten in Wohngebiete geschwemmt würden.

Der tropische Wirbelsturm "Jasper" war der Vorbote. Kurz nachdem er gewütet hatte, kam es zu nie dagewesenen Rekordniederschlägen und zu großflächigen Überschwemmungen. Jetzt warnt sogar die Polizei vor gefährlichen Krokodilen im Hochwasser.

Selbst Flugzeuge am Flughafen stehen "knietief" im Wasser

Viele hundert Menschen mussten evakuiert werden - die Wassermassen haben nach Rekordniederschlägen im Bundesstaat Queensland im Norden Australiens Menschen eingeschlossen, unzählige Häuser und Straßen überschwemmt oder durch Erdrutsche und umgefallene Bäume blockiert. Einige Menschen in Wujal Wujal mussten sogar eine Nacht auf dem Dach des Krankenhauses verbringen, bevor die Rettungskräfte sie einen Tag später erreichen konnten. Die Stadt Cairns in der Nähe des Great Barrier Reefs ist fast vollständig von den Fluten umschlossen, der Flughafen wurde überschwemmt und musste den Betrieb vorerst einstellen. Es standen sogar Flugzeuge mehr oder weniger "knietief" auf dem Rollfeld unter Wasser.

In den Fluten befinden sich allerdings auch Dinge, vor denen die Polizei eindringlich warnt: Krokodile in überschwemmten Wohngebieten. In der hauptsächlich von Indigenen bewohnten Ortschaft Wujal Wujal sagte die Ortsvorsteherin Kiley Hanslow dem Fernsehsender ABC, Wujal Wujal sei ein "Meer aus schmutzigem Wasser und Schlamm [...] in dem Wasser schwimmen auch Krokodile herum." Auch die Polizeichefin von Queensland, Katarina Carroll, warnte vor dem Hochwasser, das wahrscheinlich "Krokodile und alle möglichen anderen Dinge" in Wohngebiete spült. Bei früheren Flutkatastrophen soll es sogar Probleme mit Haien gegeben haben, wie die "Tagesschau" Carroll auf "Instagram" zitiert.

Die schlimmste Naturkatastrophe aller Zeiten

Auch wenn bisher lediglich ein einziger Todesfall zu beklagen ist, soll die einheimische Bevölkerung von der Gesamtsituation mitgenommen sein: "Ich habe mit Einheimischen in Cairns vor Ort gesprochen und sie sagten, sie hätten so etwas noch nie gesehen", sagte Steven Miles, Queenslands Premierminister der ABC. "Wenn jemand aus dem hohen Norden Queenslands das sagt, heißt das wirklich etwas." Die Naturkatastrophe sei die schlimmste, an die er sich erinnern könne.