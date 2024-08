Autofahrer aufgepasst!: "Blitzer-Marathon" in mehreren Bundesländern

Wer am Steuer tempomäßig hart an der Grenze fährt oder auch mal darüber hinaus, sollte sich nun besonders zusammenreißen - und in Zukunft vielleicht grundsätzlich umdenken: Es wird wieder geblitzt.

Das Wichtigste in Kürze Bis zum Wochenende müssen sich Autofahrer:innen in mehreren Bundesländern verstärkt auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen.

In mehreren Bundesländern müssen sich Autofahrer:innen bis zum Wochenende auf verstärkte Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Laut dem ADAC werden von Montag (5. August) bis Sonntag (11. August) insbesondere auf unfallträchtigen Strecken und in Gefahrenbereichen wie Schulen verstärkt Kontrollen durchgeführt. Bayern, Bremen und das Saarland beteiligen sich nach Angaben des ADAC nicht an dieser Aktion.

Der Zweck der Kontrollwoche ist es, die Verkehrsteilnehmer:innen für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren, erklärt ein Sprecher des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen laut der Deutschen Presse-Agentur.

Überhöhte Geschwindigkeiten und nicht angepasstes Tempo, insbesondere bei schlechten Wetterbedingungen, bleiben eine der Hauptursachen für Unfälle. Auch das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss wird besonders genau überwacht. Die Aktion ist nach Angaben des Sprechers auf ein europäisches Verkehrspolizei-Netzwerk zurückzuführen, das sich hierbei abgestimmt hat.

Kein spezieller Blitzer-Tag geplant

Im Gegensatz zu einer ähnlichen Aktion im April, bei der es einen speziellen Blitzer-Tag gab, wird es laut ADAC diesmal keinen solchen Tag geben. Die Kontrollen werden "mit relativ gleichförmiger Intensität über die gesamte Woche verteilt."

Auch in Sachsen-Anhalt plant die Polizei verstärkte Kontrollen, insbesondere da in Sachsen, Niedersachsen und Bremen am Montag die Schule wieder beginnt. Während der Aktionswoche sind nach Angaben des Innenministeriums gezielte Schwerpunktaktionen vorgesehen. Das Ziel sei es, für mehr Sicherheit zu sorgen. In den vergangenen Monaten wurden bereits über mehrere Tage hinweg verstärkt Kontrollen durchgeführt. Besonders achten die Beamt:innen der Landespolizei auf Ablenkung im Straßenverkehr, zu hohe Geschwindigkeiten und technische Mängel an Fahrzeugen.

