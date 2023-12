Bahn-Streik der GDL: Fast 60 Prozent haben kein Verständnis

Einmal mehr streiken die Lokführer. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder kurzfristig aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Laut einer YouGov-Umfrage haben knapp 60 Prozent der Menschen in Deutschland dafür kein Verständnis.

Fast 60 Prozent der Menschen in Deutschland zeigen für den GDL-Warnstreik kein Verständnis. Dieses Ergebnis kam nach einer repräsentativen Umfrage von insgesamt rund 3.700 Befragten ans Tageslicht.

Verständnis für den Streik bringen 30 Prozent der Befragten auf

Die Lokführer streiken, die Züge stehen still. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) können knapp 60 Prozent der Menschen in Deutschland dafür kein Verständnis aufbringen. Zusätzlich zum Streik wartet Deutschland derzeit auf eine extreme Schlechtwetterfront mit Eisregen, der für ein zusätzliches Verkehrschaos sorgen soll.

In der repräsentativen Umfrage zeigte sich, dass sich jüngere Menschen in Sachen Streik nachsichtiger zeigten als ältere. Der Anteil der Verständnisvollen lag bei den 25- bis 34-Jährigen in der Umfrage bei rund 38 Prozent. Bei Befragten ab 55 Jahren war es lediglich jeder Vierte. Unter allen Befragten äußerten 30 Prozent Verständnis für den Arbeitskampf.

Während des 24-stündigen Warnstreiks kommt ein Notfahrplan der Deutschen Bahn zum Einsatz.

