Bereits seit 2004 wird der "Oscar für Bahnhöfe" durch die Allianz Pro Schiene verliehen. Die Kandidaten müssen verschiedene Anforderungen erfüllen - dieses Jahr können sich gleich zwei Bahnhöfe in Deutschland über die Auszeichnung freuen: Einer in Niedersachsen, einer in Sachsen-Anhalt.

Der Gewinner in der Kategorie "Bahnhof des Jahres" ist: Halle an der Saale. Dieses Jahr kann sich sogar eine zweite Station über die gleiche Auszeichnung freuen: Nordhorn in Niedersachsen. Der Titel ist bereits zum 20. Mal vergeben worden.

Im Video: Großer Sprung in 2024 erwartet - so will Wissing die Bahn pünktlicher machen

Halle und Nordhorn haben das Rennen um den "Bahnhof des Jahres" gemacht

Es geht beim "Bahnhof des Jahres" nicht nur um die äußeren Werte - auch wenn der diesjährige Gewinner, der Hauptbahnhof Halle an der Saale, durchaus hübsch anzusehen ist. Es geht tatsächlich um die inneren Werte und ein paar "Charaktereigenschaften", die ein Bahnhof mitbringen muss, der nominiert und letztendlich ausgezeichnet wird. Geachtet werde zum Beispiel auf gute Informationsmöglichkeiten für Fahrgäste sowohl zu Verbindungen, als auch zu anderen Verkehrsmitteln am Bahnhof, zu Serviceeinrichtungen und Sehenswürdigkeiten. Der "Bahnhof des Jahres" soll darüber hinaus sauber und gepflegt sein, Menschen mit unterschiedlichen Mobilitäts- und Reisebedürfnissen ansprechen und durch andere Verkehrsmittel lokal und regional verbunden sein.

Halle überzeugte die Jury laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) in mehreren Punkten: "Er ist hell, freundlich und sauber, es gibt vielfältige Einkaufs- und Sitzmöglichkeiten sowie eine ganz individuelle Gestaltung mit modernen grafischen Elementen", sagte Verbandsgeschäftsführer und Jury-Mitglied Dirk Flege zur Begründung.

Auch Nordhorn darf sich dieses Jahr mit dem Titel "Bahnhof des Jahres" rühmen, obwohl die Strecke für den Personenverkehr erst 2019 wieder reaktiviert wurde. "Der Bahnhof Nordhorn bietet vieles, was ein Großstadtbahnhof zu bieten hat, nur auf engerem Raum. Das Herzblut, das in die Gestaltung des Bahnhofs geflossen ist, ist für die Reisenden überall spürbar", sagte Flege. Der Innenbereich des Bahnhofscafés sei beispielsweise einem alten Zugabteil nachempfunden, zudem sei auch die Anschlussmobilität "ausgezeichnet" mitbedacht worden.