Barack Obama ruft US-Demokraten zu Entschlossenheit und Einsatz auf

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat bei einer Spendengala in New Jersey die Demokraten dazu aufgefordert, mutig für ihre Werte einzustehen. Er betonte die Bedeutung von Engagement und den Fokus auf konkrete Ergebnisse, um die Partei voranzubringen.

Das Wichtigste in Kürze Barack Obama ruft Demokraten zu mehr Mut und Entschlossenheit auf.

Er betont die Bedeutung der Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia für die Partei.

Obama fordert pragmatische Lösungen und warnt vor ideologischen Blockaden.

Barack Obama hat bei einer privaten Spendengala in New Jersey eine eindringliche Botschaft an die US-Demokraten gesendet. Der ehemalige US-Präsident ermutigte die Anwesenden, trotz ihrer Frustration über die gegenwärtige politische Lage in den USA aktiv zu werden. "Jetzt ist genau der Zeitpunkt, um einzuschreiten und etwas zu tun", erklärte Obama laut Auszügen seiner Rede, die CNN vorliegen. Er forderte dazu auf, für Grundwerte wie Meinungsfreiheit einzutreten – auch dann, wenn dies Unannehmlichkeiten mit sich bringt.

Obama betonte, dass es nicht ausreiche, sich lediglich enttäuscht zurückzuziehen. "Demokraten müssen einfach zäher werden", sagte er. Gleichzeitig rief er dazu auf, den Fokus auf anstehende Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia zu legen. Diese könnten einen wichtigen Impuls für die Partei darstellen.

Fokus auf Gouverneurswahlen

Obama hob besonders die Kandidat:innen Mikie Sherrill in New Jersey und Abigail Spanberger in Virginia hervor. Er beschrieb sie als "mächtige Sprecherinnen für pragmatische, vernünftige Politik". Ein Teil der bei dem Event gesammelten 2,5 Millionen US-Dollar wird den Demokraten in diesen beiden Bundesstaaten zugutekommen. Dabei betonte er, dass es entscheidend sei, die DNC (Democratic National Committee) mit den notwendigen Ressourcen auszustatten, um im zunehmend digitalisierten Wahlkampf bestehen zu können.

"Hört auf, nach schnellen Lösungen oder einer messianischen Figur zu suchen", mahnte Obama laut CNN. Stattdessen solle man bestehende Kandidat:innen und deren Kampagnen tatkräftig unterstützen.

In seiner Rede sprach Obama auch interne Spannungen innerhalb der Demokratischen Partei an, etwa zwischen progressiven Kräften und Vertreter:innen einer "Abundance Agenda". Er forderte dazu auf, pragmatisch zu handeln und sich darauf zu konzentrieren, das Leben der Menschen konkret zu verbessern. "Es geht darum, herauszufinden, wie man liefert", erklärte er.

Er warnte zudem vor ideologischen Blockaden, die praktische Fortschritte behindern könnten. "Ich will nicht eure Ideologie hören, wenn ihr nichts bauen könnt", sagte er mit Blick auf Hindernisse wie restriktive Bauvorschriften in einigen Bundesstaaten.

Aufruf zur Verteidigung demokratischer Werte

Obama äußerte sich zudem kritisch gegenüber der politischen Entwicklung unter Donald Trump und warnte vor einer Erosion demokratischer Institutionen. Er rief dazu auf, sich gegen Einschüchterung und den Abbau von Rechten zu wehren. "Was von uns verlangt wird, ist die Bereitschaft, für unsere Werte einzustehen – auch wenn es unbequem wird", betonte der ehemalige Präsident.

Mit Blick auf die kommenden Monate zeigte sich Obama optimistisch: "Wenn wir unsere Arbeit machen und uns engagieren, werden wir Momentum aufbauen und dieses Land wieder in die richtige Richtung bewegen."