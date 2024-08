Basketballer nach Sieg über Griechen im Olympia-Halbfinale

Der Weltmeister spielt in Paris um die Basketball-Medaillen. Gegen Griechenland und Starspieler Antetokounmpo lassen sich Schröder und Co. auch von einem Fehlstart nicht beirren.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die deutschen Basketballer erreichen erstmals das Halbfinale bei den Olympischen Spielen.

Nach einem überzeugenden Sieg gegen Griechenland sind sie weiterhin ungeschlagen.

Bester Werfer des Spiels war Franz Wagner mit 18 Punkten.

Die deutschen Basketballer haben erstmals bei Olympischen Spielen das Halbfinale erreicht und kämpfen in Paris um die Medaillen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann in der Bercy-Arena sein Viertelfinale gegen Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo mit 76:63 (36:36). Nach drei souveränen Siegen in der Vorrunde ist die Auswahl in dem stark besetzten Turnier weiter ungeschlagen. Schröder und Co. zeigten diesmal nach einem schwachen ersten Viertel große Moral.

Im Video: Noch mehr Jubel - Deutschland bezwingt das französische Team

Die letzte Hürde

Im Halbfinale am Donnerstag geht es für den Weltmeister gegen den Gewinner des Duells zwischen Gastgeber Frankreich und Kanada. Gegen die Griechen war Franz Wagner mit 18 Punkten bester Werfer in der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert, der nach Olympia zum deutschen Double-Gewinner Bayern München wechseln wird. Ein Duell mit Topfavorit USA um LeBron James und Kevin Durant ist erst im Finale möglich.

Anzeige