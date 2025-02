Begleitet von israelischen Luftangriffen: Trauerfeier für Hisbollah-Anführer Nasrallah beginnt

Fünf Monate nach dem Tod des Hisbollah-Chefs findet vor zehntausenden Teilnehmenden die Beerdigung Nasrallahs statt. Begleitet wird die Trauerfeier durch Luftangriffe Israels.

Die Beerdigungszeremonie für den von Israel getöteten Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat begleitet von Zehntausenden seiner Anhänger:innen am Stadtrand von Beirut begonnen. Im größten Stadion des Libanons und in der Umgebung versammelten sich mehr als 50.000 Menschen, wie Reporter:innen der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Vor dem Stadion verfolgten große Menschenmengen die Veranstaltung auf Leinwänden.

Zum Auftakt wurde eine Rede des iranischen Religionsführers, Ali Chamenei, verlesen. Nach einem Gebet wurden die geschmückten Särge Nasrallahs sowie des ebenfalls getöteten Funktionärs Haschim Safi al-Din langsam ins Stadion gefahren. Safi al-Din, der als Nachfolger Nasrallahs gehandelt wurde, sollte bei der Zeremonie ebenfalls gedacht werden.

Beide Särge waren mit den gelben Flaggen der Hisbollah drapiert. Beim Anblick der Särge brach die Menge in Jubel aus. Viele Menschen warfen Tücher und Flaggen auf die Särge, wie auf Bildern im Hisbollah-Fernsehsender Al-Manar zu sehen war.

Rede von neuem Hisbollah-Anführer Kassim wird per Video übertragen

"Nasrallah liebte das Volk und das Volk liebte ihn", sagte Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassim in einer per Video übertragenen Rede. "Er ist der Anführer unserer Gedanken und Herzen."

Nach Angaben der Armee und libanesischer Medien beschossen israelische Kampfjets Ziele in der Nähe der Küstenstadt Tyrus, Ziele im Süden und Osten des Landes. Der Staatsagentur MNA zufolge wurde ein syrisches Mädchen verletzt - Todesopfer habe es zunächst nicht gegeben. Die Angriffe seien vor und während der Feierlichkeiten zum Gedenken an den Hisbollah-Chef erfolgt. Augenzeug:innen berichteten davon, mutmaßlich israelische Kampfjets und Drohnen zu hören und gesehen zu haben. Viele Menschen in der Menge forderten dabei den "Tod Israels", wie dpa-Reporter:innen berichten.

Bei den Luftangriffen sollen militärische Posten der libanesischen Miliz bombardiert worden sein. Geheimdienstinformationen nach sind dort Raketenabschussrampen, Waffen und "Hisbollah-Aktivtäten" ausgemacht worden, teilte wie Israels Militär mit.

Hochrangige Mitglieder des iranischen Regimes bei Nasrallahs Trauerfeier

Neben einer von Irans Religionsführer Chamenei entsandten Delegation wichtiger Geistlicher kamen weitere prominente Iraner zur Trauerfeier: So reisten Außenminister Abbas Araghtschi und Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf an, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Auch Ali Fadawi, stellvertretender Kommandeur der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC), und Iradsch Masdschedi, stellvertretender Koordinator der Kuds-Einheiten der IRGC, waren in Beirut.

Aus dem Irak, wo die Hisbollah in der schiitischen Bevölkerung großen Rückhalt hat, reisten ebenfalls hochrangige Vertreter an. In schiitischen Gegenden der irakischen Hauptstadt Bagdad sollten parallel zur Trauerfeier im Libanon ebenfalls Gedenkzeremonien abgehalten werden. Nasrallah kam bei einem israelischen Luftangriff im September 2024 in einem Beiruter Vorort ums Leben.