Positiver Corona-Test: Wie verhalte ich mich nun richtig?

Das Wichtigste in Kürze In Deutschland nimmt die Zahl der Atemwegsinfektionen stark zu, einschließlich steigender Corona-Fälle, was auf eine mögliche Welle hinweist.

Bei Krankheitssymptomen wird ein Corona-Schnelltest empfohlen, doch bei einem positiven Ergebnis gelten ähnliche Regeln wie bei anderen Erkrankungen, sodass keine Quarantäne mehr notwendig ist.

Das Robert-Koch-Institut rät, bei Symptomen einige Tage zu Hause zu bleiben, idealerweise im Homeoffice zu arbeiten und bei Verschlechterung die Hausarztpraxis telefonisch zu konsultieren.

Deutschland verzeichnet derzeit eine hohe Anzahl an Atemwegserkrankungen, einschließlich einer Zunahme von Corona-Infektionen. Doch wie verhält man sich nun richtig, wenn der Test auf Corona positiv ist? Das Robert-Koch-Institut hat dazu einige Empfehlungen.

Corona im Winter: Die aktuelle Lage

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich in "Bild" auf das anhaltend gefährliche Corona-Virus aufmerksam gemacht und Bürger:innen empfohlen, sich schnellstmöglich dagegen impfen zu lassen. Damit könnten Krankheiten während der Winterzeit vermieden werden. Auflagen zu Masken, Tests und Quarantäne wie noch im Winter 2022 gibt es nun nicht. Doch: Wie verhalte ich mich richtig, wenn mein Corona-Test positiv ist?

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, bei Anzeichen einer Atemwegsinfektion wie Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen drei bis fünf Tage zu Hause zu bleiben, unabhängig von der Ursache der Infektion. Wenn möglich, sollte im Homeoffice gearbeitet oder bei stärkeren Beschwerden eine Krankschreibung eingeholt werden. Bei einer Verschlechterung der Symptome sei es ratsam, den Hausarzt oder die Hausärztin vorab telefonisch zu kontaktieren.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt außerdem Corona-Impfungen für Menschen ab 60 Jahren und mit Risikofaktoren wie chronischen Erkrankungen.

Bei Erkältungs-Symptomen: Kontakte vermeiden!

Besonders wichtig bei einer Corona-Infektion ist es weiterhin, Kontakte vor allem zu älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen zu vermeiden, da diese bei Atemwegsleiden ein höheres Risiko für schwerwiegende Verläufe haben. Das Robert-Koch-Institut rät außerdem, in Situationen, bei denen viele Menschen aufeinandertreffen, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob das Tragen einer Maske sinnvoll sei, um sich und andere zu schützen. Da viele Infektionen über die Hände übertragen werden, ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen wichtig. Beim Husten und Niesen ist es außerdem ratsam, Abstand zu anderen Personen zu halten, in die Armbeuge zu niesen und Einwegtaschentücher zu verwenden.