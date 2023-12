"Unqualifiziert": Stanford-Professor Bhattacharya ledert gegen Karl Lauterbach

Der Stanford-Professor und Experte für Gesundheitsökonomie, Jayanta Bhattacharya, geht mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach hart ins Gericht. Der SPD-Politiker sei "unqualifiziert" für sein Amt gewesen und habe den Deutschen geschadet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Standford-Professor Jayanta Bhattacharya äußert sich kritisch zu Karl Lauterbachs Kommentaren in einem Interview von März 2022.

Dabei nimmt er einen Kollegen in Schutz, den der Gesundheitsminister in besagtem Interview tadelte.

Bhattacharya kritisiert die Lockdown-Politik Lauterbachs. Es tue ihm "sehr leid für das deutsche Volk", dass während der Pandemie jemand Unqualifiziertes das Amt des Gesundheitsminister innehielt.

In einem Post auf der Social-Media Plattform X äußerte sich Jayanta Bhattacharya Professor an der amerikanischen Elite-Universität Standford und Experte für Gesundheitsökonomie, kritisch gegenüber Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Im Video: Lauterbach ruft zu Corona-Impfung auf

Lauterbach: Kollege Bhattacharyas abgedriftet

Grund für die Kritik war laut der "Bild"-Zeitung ein Interview, das Lauterbach dem "RBB" im März 2022 gegeben habe. Darin tadelt der Minister das "exponenzielle Wachstum nicht nur bei den Viren, sondern auch bei den Falschmeldungen" und dass es dazu nur wenige Wissenschaftler brauche. Weiter benennt Lauterbach einen Kollegen Bhattacharyas an der Stanford-Universität, John Ioannidis, Professor für Medizin und für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit, und beschwert sich, dieser wäre "abgedriftet".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Lauterbachs Lockdown-Politik sei nachteilig für die Deutschen gewesen

Ioannidis veröffentlichte die "Great Barrington Declaration", in der der Wissenschaftler das Virus als harmloser bezeichne als die Grippe, und dass Menschen nicht daran sterben würden. Alles "Dinge", so Lauterbach, "die einfach nicht stimmen." Der von Ioannidis veröffentlichte Bericht sei zudem vor allem von denjenigen zitiert worden, die das Virus bewusst verharmlosen wollten.

In seinem Post verteidigte Bhattacharya seinen Kollegen nun und betont, dieser sei einer der "meist publizierten/zitierten Wissenschaftler im Bereich Covid". Zudem hätte Ioannidis die Deklaration weder geschrieben, noch unterschrieben und das Schriftstück behaupte überhaupt nicht, das Virus sei ungefährlich.

Bhattacharya bemängelte darüber hinaus Lauterbachs Führungsqualitäten während der Pandemie: Er kritisierte, Lauterbach scheine "nicht zu ahnen, welchen Schaden seine Abschottungspolitik bei Armen, Kindern und der Arbeiterklasse" in Deutschland angerichtet habe. Es tue ihm "sehr leid für das deutsche Volk, dass jemand der so unqualifiziert ist, während der Pandemie Gesundheitsminister war", so Bhattacharya.