Bericht: Leiche auf Teneriffa gefunden - Ist es der vermisste Jay Slater?

Seit Wochen wird der vermisste Jay Slater auf Teneriffa gesucht. Nun haben Rettungskräfte in der Gegend von Masca eine Leiche gefunden.

Anzeige

Wie "The Guardian" unter Berufung auf die Guardia Civil mitteilte, handelt es sich um die Leiche eines jungen Mannes in der Gegend von Masca. Dort war der britische Teenager Jay Slater vor Wochen verschwunden. Nun müssten die Ergebnisse der Autopsie abgewartet werden, so die spanische Polizei.

Mehr in Kürze.