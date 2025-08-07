Anzeige
Strategiewechsel bei Volkswagen?

Berichte: Aus für den VW-Touareg?

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 22:35 Uhr
  • Michael Reimers
Der Touareg soll bald aus dem Volkswagen Portfolio verschwinden.
Der Touareg soll bald aus dem Volkswagen Portfolio verschwinden.© IMAGO/Depositphotos

Der Oberklasse SUV von Volkswagen soll bald der Vergangenheit angehören, so Medienberichte. Eine Nachfolge soll es nicht geben.

Anzeige

Inhalt

  • Vision von VW-Autos im Oberklasse -Segment
  • Touareg soll zugunsten des Tayron weichen

Nach 24 Jahren könnte der Volkswagen Tuareg vor dem Aus stehen. Laut Medienberichten soll der SUV des Volkswagen-Konzerns bald nicht mehr vom Fließband rollen.

Ursprünglich sollte der Tuareg der Auftakt für eine Premium-Geländelimousine für VW sein. Doch zugunsten stärkerer Modelle soll er nun ersatzlos eingestellt werden, wie die britische Zeitschrift "Autocar" meldet.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Vision von VW-Autos im Oberklasse -Segment

Konzipiert wurde der Touareg in den späten 1990er von Volkswagenlegende Ferdinand Piëch. Der Wiener leitete von 1993 bis 2002 den Konzern und war bis 2015 Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG.

Piëch wollte mit dem Touareg mit den Geländewagen der anderen großen deutscher Hersteller, wie BWM und Mercedes konkurrieren. Gemeinsam mit dem Porsche Cayenne wurde die Volkswagen-Geländelimousine konzipiert.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Touareg soll zugunsten des Tayron weichen

Volkswagen zeigte sich zuletzt zum 20-jährigen Jubiläum optimistisch, da der Touareg III sich binnen vier Jahren 164.000 Mal verkaufte, so VW. Doch ein Nischen-Bereich im Vergleich zu den Millionen Fahrzeugen, die jährlich von VW verkauft werden.  Mit einem Strategiewechsel soll der Premium SUV in Zukunft zugunsten des erschwinglichen Tayron weichen, so "Autocar".  Der Touareg soll von dem 2024 vorgestellten Siebensitzer ersetzt werden.

Damit steht der Touareg nicht allein. Mit der neuen Ausrichtung wolle VW das Volumen nach oben schrauben und sich aber auf preiswertere Fahrzeuge fokussieren. Im Zuge dessen läuft auch der ID 5 bis 2027 aus, wie "t-online" meldet.

Eine Bestätigung, dass das Ende der Ära des Premium-SUV von Volkswagen kommt, steht von Konzernseite jedoch noch aus.

Anzeige
Anzeige
International glauben viele Kund:innen an die hohe Qualität der E-Autos deutscher Automarken wie BMW, Mercedes und Volkswagen.
News

Umfrage zeigt

Ausländische E-Auto-Käufer haben Vertrauen in deutsche Autobauer

Qualität - weiterhin made in Germany. Eine internationale Umfrage zeigt, dass deutsche E-Auto-Hersteller beim Vertrauen der Kunden ganz vorne liegen.

  • 27.05.2025
  • 07:17 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Volkswagen: "20 Jahre Touareg"
  • Autocar: "Volkswagen to retire Touareg after 24 years on sale"
  • T-online: "Ende einer Ära: VW streicht den Touareg"
Mehr News
USA-ISRAEL/
News

Netanjahu will Gazastreifen kontrollieren: Israels Militär ruft zur Räumung auf

  • 07.08.2025
  • 20:19 Uhr
Lars Klingbeil und Friedrich Merz
News

Umfrage: Zustimmung für Bundesregierung auf Tiefstwert

  • 07.08.2025
  • 18:17 Uhr
WhatsApp
News

Meta zieht Konsequenzen: WhatsApp sperrt Millionen Konten

  • 07.08.2025
  • 17:52 Uhr
Baustelle Batteriehersteller Northvolt in Heide
News

Lyten will Northvolt retten – Hoffnung für Werk in Heide

  • 07.08.2025
  • 17:29 Uhr
Pflegebeitrag abgezogen, Ärger bleibt: Rentner trifft rückwirkende Regelung.
News

Pflegebeitrag: Rentenversicherung widerspricht Berichten über falsche Berechnung

  • 07.08.2025
  • 17:07 Uhr
Intel-CEO Lip-Bu Tan
News

Intel-Beben: Trump will Chef Lip-Bu Tan sofort loswerden

  • 07.08.2025
  • 16:25 Uhr
Urteil in Karlsruhe: Der Einsatz von Staatstrojanern ist teilweise verfassungswidrig.
News

Karlsruhe bremst heimliche Ermittler-Software aus

  • 07.08.2025
  • 16:08 Uhr
US-Zölle - Schweiz
News

Trumps Zölle versetzen die Schweiz in Schockstarre

  • 07.08.2025
  • 15:44 Uhr
Bundeskabinett
News

Dobrindt kontert Kritik an Grenzkontrollen – und plant weitere Abschiebeflüge

  • 07.08.2025
  • 15:22 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250806-935-755598
News

Treffen auch mit Selenskyj? Putin sieht Bedingungen noch "weit entfernt"

  • 07.08.2025
  • 15:18 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 19:45

  • 25:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 18:00

  • 11:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12