Der Oberklasse SUV von Volkswagen soll bald der Vergangenheit angehören, so Medienberichte. Eine Nachfolge soll es nicht geben.

Nach 24 Jahren könnte der Volkswagen Tuareg vor dem Aus stehen. Laut Medienberichten soll der SUV des Volkswagen-Konzerns bald nicht mehr vom Fließband rollen.

Ursprünglich sollte der Tuareg der Auftakt für eine Premium-Geländelimousine für VW sein. Doch zugunsten stärkerer Modelle soll er nun ersatzlos eingestellt werden, wie die britische Zeitschrift "Autocar" meldet.

Vision von VW-Autos im Oberklasse -Segment

Konzipiert wurde der Touareg in den späten 1990er von Volkswagenlegende Ferdinand Piëch. Der Wiener leitete von 1993 bis 2002 den Konzern und war bis 2015 Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG.

Piëch wollte mit dem Touareg mit den Geländewagen der anderen großen deutscher Hersteller, wie BWM und Mercedes konkurrieren. Gemeinsam mit dem Porsche Cayenne wurde die Volkswagen-Geländelimousine konzipiert.

Touareg soll zugunsten des Tayron weichen

Volkswagen zeigte sich zuletzt zum 20-jährigen Jubiläum optimistisch, da der Touareg III sich binnen vier Jahren 164.000 Mal verkaufte, so VW. Doch ein Nischen-Bereich im Vergleich zu den Millionen Fahrzeugen, die jährlich von VW verkauft werden. Mit einem Strategiewechsel soll der Premium SUV in Zukunft zugunsten des erschwinglichen Tayron weichen, so "Autocar". Der Touareg soll von dem 2024 vorgestellten Siebensitzer ersetzt werden.

Damit steht der Touareg nicht allein. Mit der neuen Ausrichtung wolle VW das Volumen nach oben schrauben und sich aber auf preiswertere Fahrzeuge fokussieren. Im Zuge dessen läuft auch der ID 5 bis 2027 aus, wie "t-online" meldet.

Eine Bestätigung, dass das Ende der Ära des Premium-SUV von Volkswagen kommt, steht von Konzernseite jedoch noch aus.

