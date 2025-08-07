Anzeige
Verwirrung um Rentenbescheide

Pflegebeitrag: Rentenversicherung widerspricht Berichten über falsche Berechnung

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 17:07 Uhr
  • dpa
Pflegebeitrag abgezogen, Ärger bleibt: Rentner:innen trifft rückwirkende Regelung.
Pflegebeitrag abgezogen, Ärger bleibt: Rentner:innen trifft rückwirkende Regelung.© Alicia Windzio/dpa

Millionen Rentner:innen mussten im Juli höhere Pflegebeiträge zahlen. Vorwürfe einer angeblich falschen Berechnung wies die Deutsche Rentenversicherung nun zurück. Was dahinter steckt - und warum bei vielen trotzdem Frust bleibt.

Anzeige

Inhalt

  • Pflege-Beitragssatz stieg
  • Differenz rückwirkend erhoben
  • Differenz vergleichsweise klein

Die Deutsche Rentenversicherung hat Berichte über millionenfach falsch berechnete Pflegebeiträge für Rentner:innen zurückgewiesen. Die Berechnung sei korrekt und entspreche den Vorgaben der entsprechenden Verordnung, sagte eine Sprecherin der Rentenversicherung der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass Beiträge nicht richtig berechnet worden und 22 Millionen Rentenbescheide deshalb falsch seien. Doch sagte die Sprecherin der Rentenversicherung: "Es liegt kein Rechenfehler vor. Die 22 Millionen Bescheide sind korrekt."

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Pflege-Beitragssatz stieg

Es geht bei den Rentner:innen um die pauschale Nachzahlung der bereits seit Jahresbeginn erhöhten Pflegebeiträge. Zum 1. Januar stieg der Beitragssatz zur Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte von 3,4 auf 3,6 Prozent.

Der Beschluss im Dezember 2024 sei für die Rentenversicherung nicht kurzfristig umsetzbar gewesen, sagte die Sprecherin. Deshalb habe die Regierung in der Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 eine Pauschallösung vorgesehen.

Anzeige
Anzeige

Differenz rückwirkend erhoben

Für Rentner:innen sollten die erhöhten Beiträge aus dem ersten halben Jahr rückwirkend im Juli nach der Rentenerhöhung mit einem einmalig um 1,2 Punkte auf 4,8 Prozent erhöhten Satz beglichen werden. Ab August gelten auch für sie wieder 3,6 Prozent Beitragssatz.

Kritik wurde - unter anderem von der Linken - schon im Juni daran geübt, dass der einmalig erhöhte Satz auf die mit der Rentenerhöhung um 3,74 Prozent angehobenen Zahlbeträge angewendet wird - obwohl die Pflegebeiträge im ersten Halbjahr auf niedrigere Renten fällig geworden wären.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

Differenz vergleichsweise klein

Das bedeutet laut "Bild" für eine Rente von 2.547,80 Euro eine Differenz von 1,10 Euro. Die Zeitung kritisierte jedoch: "Der Staat hat seine Rentendaten nicht im Griff."

Die Sprecherin der Rentenversicherung hielt dagegen: "Die Deutsche Rentenversicherung hat die Bescheide genau so berechnet, wie sie in der Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 vorgesehen ist, nämlich auf Grundlage der erhöhten Rentenzahlbeträge im Juli."

In der Verordnung vom 30. Dezember 2024 heißt es, dass die "Monate Januar bis Juni 2025 in der Weise abgegolten werden, dass der Beitrag im Monat Juli 2025 einmalig 4,8 Prozent der im Juli 2025 beitragspflichtigen Rente des Rentenbeziehers beziehungsweise der Rentenbezieherin beträgt".

Mehr News
USA-ISRAEL/
News

Israels Ministerpräsident Netanjahu will ganzen Gazastreifen kontrollieren

  • 07.08.2025
  • 19:01 Uhr
Lars Klingbeil und Friedrich Merz
News

Umfrage: Zustimmung für Bundesregierung auf Tiefstwert

  • 07.08.2025
  • 18:17 Uhr
WhatsApp
News

Meta zieht Konsequenzen: WhatsApp sperrt Millionen Konten

  • 07.08.2025
  • 17:52 Uhr
Baustelle Batteriehersteller Northvolt in Heide
News

Lyten will Northvolt retten – Hoffnung für Werk in Heide

  • 07.08.2025
  • 17:29 Uhr
Intel-CEO Lip-Bu Tan
News

Intel-Beben: Trump will Chef Lip-Bu Tan sofort loswerden

  • 07.08.2025
  • 16:25 Uhr
Urteil in Karlsruhe: Der Einsatz von Staatstrojanern ist teilweise verfassungswidrig.
News

Karlsruhe bremst heimliche Ermittler-Software aus

  • 07.08.2025
  • 16:08 Uhr
US-Zölle - Schweiz
News

Trumps Zölle versetzen die Schweiz in Schockstarre

  • 07.08.2025
  • 15:44 Uhr
Bundeskabinett
News

Dobrindt kontert Kritik an Grenzkontrollen – und plant weitere Abschiebeflüge

  • 07.08.2025
  • 15:22 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250806-935-755598
News

Treffen auch mit Selenskyj? Putin sieht Bedingungen noch "weit entfernt"

  • 07.08.2025
  • 15:18 Uhr
:newstime
News

Gaza-Luftbrücke - unser Reporter fliegt mit der Bundeswehr

  • 07.08.2025
  • 14:52 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 18:00

  • 11:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 15:45

  • 10:24 Min
  • Ab 12