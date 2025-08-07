Anzeige

Umfrage: Zustimmung für Bundesregierung auf Tiefstwert

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 18:17 Uhr
  • dpa
Die Lücke im Haushalt ist durch Kompromisse von SPD und Union größer geworden - Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) dürften nun noch einige Verhandlungen bevorstehen. (Archivbild)
Die Lücke im Haushalt ist durch Kompromisse von SPD und Union größer geworden - Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) dürften nun noch einige Verhandlungen bevorstehen. (Archivbild)© Niklas Treppner/dpa

Nur noch rund ein Drittel der Deutschen sind zufrieden mit der Arbeit der Regierung – das zeigt der neue "Deutschlandtrend". Auch der Kanzler verliert an Rückhalt in der Bevölkerung.

Anzeige

Knapp 100 Tage nach ihrem Amtsantritt bekommt die Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) so schlechte Noten wie noch nie. Nach dem neuen ARD-"Deutschlandtrend" ist die Zustimmung der Bürger zur schwarz-roten Koalition auf einen Tiefpunkt gesunken.

Demnach sind aktuell nur noch 29 Prozent der Befragten zufrieden mit der Arbeit der Regierung (minus 10 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat). Das ist der schlechteste Wert seit Amtsantritt der Bundesregierung Anfang Mai. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Zugleich büßt auch Bundeskanzler Merz stark an Vertrauen ein: Aktuell sind der Umfrage von Infratest dimap zufolge nur noch 32 Prozent mit seiner Arbeit einverstanden (-10). Zwei Drittel (65 Prozent) sind das nicht.

Anzeige
Anzeige

AfD im Umfragehoch

Die Unzufriedenheit spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wider: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut Infratest dimap auf 27 Prozent (-3 im Vergleich zum Juli). Die AfD würde mit 24 Prozent (+1) erneut ihren bisherigen Höchstwert im ARD-"Deutschlandtrend" aus dem April 2025 erreichen.

Dabei bliebe die SPD unverändert bei 13 Prozent, die Grünen kämen unverändert auf 12 und die Linke auf 10 Prozent. Die anderen Parteien, darunter das BSW mit 3 Prozent (-1) und die FDP mit 4 Prozent (+1) wären ohne Chance auf einen Parlamentseinzug.

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider.

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hatte für den "Deutschlandtrend" von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.321 Wahlberechtigte befragt.

Anzeige
Anzeige
Bundeskanzler Friedrich Merz
News

Umfrage

Kritik statt Rückenwind: Merz verliert an Rückhalt in der Bevölkerung

Friedrich Merz geht laut Umfrage mit wenig Rückenwind in die Sommerpause: Viele Menschen spüren keine Verbesserung unter seiner Kanzlerschaft, selbst CDU-Wähler sind beim Regierungslob skeptisch.

  • 17.07.2025
  • 04:16 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
USA-ISRAEL/
News

Israels Ministerpräsident Netanjahu will ganzen Gazastreifen kontrollieren

  • 07.08.2025
  • 19:01 Uhr
WhatsApp
News

Meta zieht Konsequenzen: WhatsApp sperrt Millionen Konten

  • 07.08.2025
  • 17:52 Uhr
Baustelle Batteriehersteller Northvolt in Heide
News

Lyten will Northvolt retten – Hoffnung für Werk in Heide

  • 07.08.2025
  • 17:29 Uhr
Pflegebeitrag abgezogen, Ärger bleibt: Rentner trifft rückwirkende Regelung.
News

Pflegebeitrag: Rentenversicherung widerspricht Berichten über falsche Berechnung

  • 07.08.2025
  • 17:07 Uhr
Intel-CEO Lip-Bu Tan
News

Intel-Beben: Trump will Chef Lip-Bu Tan sofort loswerden

  • 07.08.2025
  • 16:25 Uhr
Urteil in Karlsruhe: Der Einsatz von Staatstrojanern ist teilweise verfassungswidrig.
News

Karlsruhe bremst heimliche Ermittler-Software aus

  • 07.08.2025
  • 16:08 Uhr
US-Zölle - Schweiz
News

Trumps Zölle versetzen die Schweiz in Schockstarre

  • 07.08.2025
  • 15:44 Uhr
Bundeskabinett
News

Dobrindt kontert Kritik an Grenzkontrollen – und plant weitere Abschiebeflüge

  • 07.08.2025
  • 15:22 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250806-935-755598
News

Treffen auch mit Selenskyj? Putin sieht Bedingungen noch "weit entfernt"

  • 07.08.2025
  • 15:18 Uhr
:newstime
News

Gaza-Luftbrücke - unser Reporter fliegt mit der Bundeswehr

  • 07.08.2025
  • 14:52 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 18:00

  • 11:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 15:45

  • 10:24 Min
  • Ab 12