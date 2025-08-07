Anzeige
Kreml-Chef

Treffen auch mit Selenskyj? Putin sieht Bedingungen noch "weit entfernt"

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 15:18 Uhr
  • dpa
Donald Trump (links) will Wladimir Putin (rechts) zeitnah treffen - bleibt der ukrainische Präsident Selenskyj außen vor?
Donald Trump (links) will Wladimir Putin (rechts) zeitnah treffen - bleibt der ukrainische Präsident Selenskyj außen vor?

Erstmals hat Wladimir Putin selbst das baldige Treffen mit US-Präsident Trump bestätigt. Auch ein Zusammenkommen mit Selenskyj hält er für möglich - jedoch unter seinen Voraussetzungen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hält ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Moskauer Angriffskrieges für möglich. Für solche Verhandlungen müssten aber die Voraussetzungen stimmen, und noch seien die Bedingungen dafür weit entfernt, sagte Putin im Kreml am Rande eines Treffens mit dem emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid.

Auch in den News:

Sein für kommende Woche geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump bestätigte Putin selbst auch das erste Mal öffentlich. Die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ein passender Ort für einen Gipfel sein, sagte er.

Zuvor hatte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow gesagt, dass sich Moskau und Washington schon auf den Ort geeinigt hätten. Er werde aber erst später offiziell bekanntgegeben. Putin sagte, dass Russland mehrere Freunde habe, die bereitstünden als Gastgeber.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen.

