Bill Clinton warnt vor Trumps Egozentrik und spottet über dessen Alter

Die US-Demokraten fahren im Wahlkampf weiter ihre Parteigrößen auf. Ex-Präsident Clinton bringt die Delegierten mit einem Scherz in Partylaune.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Nach Barack Obama hat Ex-Präsident Bill Clinton auf dem Parteitag der US-Demokraten gesprochen.

Er warnte eindringlich vor Donald Trump und lobte Kamala Harris.

Der 78-Jährige erlaubte sich auch einen Alterswitz über den gleichaltrigen Republikaner.

Auch am dritten Tag des Parteitags der US-Demokraten in Chicago haben wieder prominente Redner für die Wahl von Kamala Harris zur US-Präsidentin geworben, um eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus zu verhindern. Nach Ex-Präsident Barack Obama am Vortag sprach diesmal der frühere Präsident Bill Clinton: "Wenn Sie ihn (Trump) das nächste Mal hören, zählen Sie nicht die Lügen. Zählen Sie die Ichs ("Don't count the lies, count the I's")", sagte Clinton vor der begeisterten Menge in Anspielung auf die Trumps Egozentrik.

Clinton: Trump geht es nur um sich selbst

Clinton betonte: "Im Jahr 2024 haben wir eine ziemlich klare Wahl, wie mir scheint", sagte der 78-Jährige in seiner Rede. Die Menschen in Amerika hätten die Wahl zwischen "Kamala Harris für das Volk - und dem anderen Typen, der bewiesen hat, (...) dass es ihm nur um sich selbst geht".

Auch einen Seitenhieb auf Trumps Alter konnte sich Clinton nicht verkneifen. Er sei vor wenigen Tagen, am 19. August, 78 Jahre alt geworden und damit der älteste Mann in der Familie seiner Generation, sagte der Ex-Präsident. Er möchte sich nur eine Eitelkeit erlauben, so Clinton weiter: Nämlich zu sagen, dass er damit immer noch jünger sei als Donald Trump, betonte er unter dem Jubel der Parteitags-Delegierten. Trump ist ebenfalls 78 Jahre alt, hatte aber schon am 14. Juni Geburtstag. Der Republikaner Trump hatte sich bis zum Ausscheiden des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Wahlkampf immer wieder als jünger und fitter als der 81-jährige Amtsinhaber inszeniert.

Als einen Grund, warum er seine Zeit im Weißen Haus auch in den schwierigsten Zeiten so geliebt habe, nannte Clinton die Tatsache, dass man in dem Amt immer etwas Gutes bewirken könne. Kamala Harris sei die einzige Kandidatin im Rennen um die Präsidentschaft, die "die Vision, die Erfahrung, das Temperament, den Willen und ja, die schiere Freude" habe, dafür zu arbeiten.

Im Video: Trump hinter Glaswand - "Wenn Kamala gewinnt, ist der Dritte Weltkrieg sicher"

Anzeige

Anzeige

"Immer noch jünger als Donald Trump"

Bill Clinton war von 1993 bis 2001 der 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Zuvor war der Demokrat Gouverneur des Bundesstaats Arkansas. Seit 1975 ist er mit Hillary Clinton verheiratet, der demokratischen Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahl 2016. Sie hielt in der deutschen Nacht zum Dienstag auf dem Parteitag eine Rede.

Die Demokraten stellten am Mittwoch auch den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 in den Mittelpunkt. Ein Video zeigte, wie Trump seine Anhänger aufrief, stark zu sein und zu kämpfen, bevor sie das Kapitol stürmten, um Bidens Sieg gegen Trump im Jahr 2020 zu verhindern. Die Delegierten verharrten in bedrücktem Schweigen, was im scharfen Kontrast zu ihrem Jubel und Applaus während des gesamten Parteitags stand.

Die Demokratin Nancy Pelosi, die am Tag des Sturms auf das Kapitol Vorsitzende des Repräsentantenhauses war, sagte: "Lasst uns nicht vergessen, wer die Demokratie am 6. Januar angegriffen hat: Er war es. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, wer die Demokratie an diesem Tag gerettet hat: Wir waren es."

Der bis Donnerstag dauernde Parteitag steht ganz im Zeichen der Geschlossenheit gegen Trump. Neben prominenten Demokraten sprechen auch ehemalige Republikaner, die sich von Trump abgewandt haben. Harris selbst wird am letzten Abend des Parteitags ihre mit Spannung erwartete Rede halten.