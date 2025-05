Blitzschlag trifft Polizeifahrzeug – Den skurrilen Moment im Video ansehen

Ein heftiges Gewitter tobt über Oklahoma, als plötzlich ein greller Blitz vom Himmel zuckt – und direkt in ein Polizeiauto einschlägt. Sehen Sie die spektakulären Bilder kostenlos im Joyn-Video.

Ein helles Licht, ein lauter Knall: Während eines schweren Gewitters schlägt ein Blitz direkt in ein geparktes Polizeiauto ein – festgehalten von einer Überwachungskamera. Die Aufnahme entstand am 19. Mai in Newcastle, im US-Bundesstaat Oklahoma, und wurde von der örtlichen Katastrophenschutzbehörde veröffentlicht. Auf Facebook richtete die Behörde einen warnenden Appell an die Bevölkerung, die Gefahren von Gewittern ernstzunehmen.

Sehen Sie hier den Blitzeinschlag in das Polizeiauto kostenlos auf Joyn:

