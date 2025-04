Börsen- und Aktientrends im Newsticker: Dax stürzt am "Panic Monday" ab

07.03.2025 • 16:31 Uhr

Bis zu zehn Prozent Kurseinbruch bei Bayer-Aktie

Wie "Focus Online" berichtet, wurde der Aufwärtstrend der Bayer-Aktien jäh gestoppt. Gegen Mittag sank der Kurs um bis zu zehn Prozent. Anschließend erholte er sich leicht und lag etwa acht Prozent im Minus.

Der Grund: Bayer plant eine massive Kapitalerhöhung des Aktienkapitals um 35 Prozent. Dies gehe aus einem Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Winkeljohann an die Aktionär:innen zur Hauptversammlung hervor, schreibt "Focus". In diesem Schreiben bitte Winkelmann darum, einer Eigenkapitalermächtigung zuzustimmen. Die Dividende sei davon nicht betroffen, ebenso wie im Vorjahr sollen elf Cent pro Aktie ausgezahlt werden.

Die Aktie des Chemie- und Pharmaunternehmens Bayer verlor heute deutlich an Wert. © IMAGO/Panama Pictures

Mit einer möglichen Kapitalerhöhung verfolgt der Chemie- und Pharmariese das Ziel größerer finanzieller Flexibilität. Noch immer laufen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat von Monsanto. Wie Winkelmann in dem Brief an die Aktionär:innen mitteile, befinde sich Bayer in einer Situation, "in der wir unter Umständen schnell Kapital benötigen". Im Falle einer Eigenkapitalermächtigung würden aktuelle Aktionär:innen Bezugsrechte erhalten.

Am Donnerstag (6. März) erreichten die Bayer-Aktien erst den höchsten Stand seit Ende Oktober. Von ihrem Tiefststand stieg die Aktie seit Jahresbeginn über 30 Prozent. Der nun folgende Kursrückschlag relativierte einen beträchtlichen Teil dieser Gewinne.