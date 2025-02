Kryptowährungen fallen: Was ist mit dem Bitcoin los?

Trendwende nach den Höchstständen der vergangenen Wochen: Der Bitcoin rutscht dramatisch ab. Doch wie ist diese Entwicklung zu erklären?

Am Morgen des 28. Februars sank die Kryptowährung Bitcoin erstmals seit November 2024 wieder unter die Marke von 80.000 US-Dollar. Zuvor war der Kurs signifikant gestiegen. Was die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten damit zu tun hat – mehr dazu im Clip.

Wirtschaftliche Stimmung in den USA im Keller

Auslöser für den aktuellen Crash dürften neue Umfragedaten zur Verbraucherstimmung in den USA gewesen sein, wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Laut Erhebungen von "The Conference Board" hat sich die wirtschaftliche Stimmung der amerikanischen Haushalte zuletzt deutlich verschlechtert. Demnach werde sowohl die eigenen finanzielle Lage als auch die gesamte US-Wirtschaft pessimistischer betrachtet. So halten nicht nur viele Verbraucher:innen große Anschaffungen derzeit zurück – auch viele Anleger:innen ziehen sich aus volatilen und risikoreichen Anlagen wie Bitcoin zurück.

Trump-Regierung sorgt für Panik-Verkäufe unter Anlegern

Zahlreiche Aktienbesitzer:innen dürften nachziehen: Ein deutlicher Kursrutsch wie dieser führt nicht selten zu weiteren Panikverkäufen. Es kommt zu einem Dominoeffekt von Verkaufswellen – insbesondere vor dem Gesichtspunkt, dass immer mehr Amerikaner:innen um ihre Liquidität fürchten. Als Grund nennt das Forschungsinstitut unter anderem die unsichere Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung. Verbraucher:innen fürchten sich zunehmend vor einer steigenden Inflation. Besonders die angekündigten Zölle auf Importwaren sollen zahlreichen US-Bürger:innen Sorgen bereiten. Die Angst vor einer allgemeinen Preissteigerung steigt.

Nicht nur Bitcoin: Auch diese Aktien rutschen in den Keller

Darüber hinaus sorgte ein Hackerangriff auf die Kryptobörse Bybit zuletzt für Verunsicherung. Die Plattform gab in einer Mitteilung an, dass dabei Kryptowährungen von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar entwendet wurden. Kundengelder seien zwar durch Rücklagen abgesichert, dennoch dürfte der Zwischenfall bei einigen Anleger:innen für Zweifel gesorgt haben. US-Aktienindizes stehen allgemein unter Druck. Wie das "Handelsblatt" berichtet, sind zuletzt unter anderem auch der technologielastige Nasdaq (-2,8 Prozent) und der breiter gefasste S&P (-1,6 Prozent) gesunken. Der Dow-Jones-Index, eine Aufstellung der errechneten Durchschnittskurse der dreißig wichtigsten Aktien in den USA, sank in den letzten Konjunkturdaten um 0,4 Prozent.