Arbeitnehmer:innen, die richtig planen, können im Jahr 2025 deutlich mehr freie Tage herausschlagen.

Das Jahr neigt sich dem Ende und es heißt wieder, die Urlaubstage für das kommende Jahr zu planen. Wer dabei geschickt Feier- und Brückentage berücksichtigt, kann mehr freie Tage am Stück genießen.

Neun bundesweit geltende gesetzliche Feiertage 2025

1. Januar (Mittwoch): Neujahr

18. April (Freitag): Karfreitag

21. April (Montag): Ostermontag

1. Mai (Donnerstag): Tag der Arbeit

29. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

9. Juni (Montag): Pfingstmontag

3. Oktober (Freitag): Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember (Donnerstag): 1. Weihnachtstag

26. Dezember (Freitag): 2. Weihnachtstag

Gut zu wissen ist, dass im Jahr 2025 kein bundesweiter Feiertag auf einen Sonntag fällt. Ostersonntag und Pfingstsonntag zählen dabei nicht zu den gesetzlichen Feiertagen.

Neun zusätzliche Feiertage - abhängig vom Bundesland

Neben den bundesweit geltenden Feiertagen können sich Arbeitnehmer:innen in einzelnen Bundesländern über zusätzliche Feiertage freuen.

6. Januar (Montag): Heilige Drei Könige

Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt

8. März (Samstag): Internationaler Frauentag

Bundesländer: Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

19. Juni (Donnerstag): Fronleichnam

Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

8. August (Freitag): Augsburger Friedensfest

Bundesland: Nur in der Stadt Augsburg (Bayern)

15. August (Freitag): Mariä Himmelfahrt

Bundesländer: Bayern (nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung), Saarland

20. September (Samstag): Weltkindertag

Bundesländer: Thüringen

31. Oktober (Freitag): Reformationstag

Bundesländer: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

1. November (Samstag): Allerheiligen

Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

19. November (Mittwoch): Buß- und Bettag

Bundesländer: Sachsen (arbeitsfreier Feiertag); Bayern (schulfreier Tag)

Beispiele für eine geschickte Urlaubsplanung

Ostern

Beschäftigte, die ihren Urlaub von Montag (14. April) bis Donnerstag (17. April) planen, können sich dank des Wochenendes vom 12. und 13. April wie auch vom 19. und 20. April sowie der Osterfeiertage auf zehn freie Tage freuen.

Wer lieber nach Ostern Urlaub in Anspruch nehmen möchte, kann ebenfalls von zehn freien Tagen profitieren, wenn der Urlaub von Dienstag (22. April) bis Freitag (25. April) genommen wird.

Brückentage: Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt

Allerdings fallen im kommenden Jahr auch nur zwei Feiertage auf einen Donnerstag, der für die Planung eines verlängerten Wochenendes vonnöten ist: der 1. Mai (Tag der Arbeit) und der 29. Mai (Christi Himmelfahrt). Wer an diesen Tagen jeweils den darauffolgenden Freitag als Brückentag nimmt, hat so vier freie Tage am Stück.

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland können sich Beschäftigte über ein zusätzliches langes Wochenende freuen, wenn sie am 20. Juni (Freitag) Urlaub nehmen. Grund hierfür ist der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag (19. Juni).

Weihnachten

Da der 24. Dezember (Heiligabend) auf einen Mittwoch fällt, beschert Weihnachten somit ein langes Wochenende. Wer noch zusätzlich die Tage nach Weihnachten (Montag, 29. Dezember bis Mittwoch, 31. Dezember 2025 sowie Freitag, 2. Januar 2026) Urlaub nimmt, hat insgesamt zwölf Tage am Stück frei - bei gerade einmal vier genommenen Urlaubstagen. Dabei zählen Heiligabend und Silvester jeweils nur als halber Urlaubstag.