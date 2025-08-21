Anzeige
Aktuelle Betrugsmasche

Vorsicht Phishing! Kunden der Consors-Bank bekommen gefälschte Mails

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 13:35 Uhr
  • Claudia Scheele
Aktuell sind Kund:innen der Consorsbank im Visier vpn Betrüger:innen.
Aktuell sind Kund:innen der Consorsbank im Visier vpn Betrüger:innen.© iStock/Tippapatt

Kriminelle setzen Kund:innen der Consorsbank mit einer dreisten Phishing-Mail unter Druck. Die Verbraucherzentrale warnt vor der aktuellen Masche und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Anzeige

Inhalt

  • So sehen die Phishing-Mails aus
  • Das tun bei einer Phishing-Mail
  • Das kannst du danach tun

Eine neue Phishing-Welle hat es aktuell auf Kund:innen der Consorsbank abgesehen. Kriminelle versuchen, mit einer gefälschten E-Mail persönliche Daten zu stehlen. Unter dem Vorwand, die Telefonnummer "bestätigen" zu müssen, sollen Empfänger:innen auf einen Link klicken – und so ihre sensiblen Informationen preisgeben. Die Verbraucherzentrale warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Anzeige
Anzeige

So sehen die Phishing-Mails aus

Der Betreff der Phishing-Mail klingt zunächst harmlos: "Für einen gewohnten Kontozugriff …". Doch der Inhalt verfolgt ein perfides Ziel: Die Empfänger:innen werden aufgefordert, ihre Telefonnummer über einen beigefügten Link zu bestätigen. Wer dies nicht innerhalb von 48 Stunden tut, müsse laut Mail "zur Wiederherstellung des vollen Zugangs eine Consorsbank-Filiale aufsuchen". Diese Drohung und die knappe Frist sind in roter Schrift hervorgehoben – eine klare Taktik, um Panik auszulösen.

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass es einige typische Merkmale gibt, an denen man die gefälschte Mail erkennen kann:

  • Unpersönliche Ansprache: Die Mail beginnt mit "Sehr geehrter Kunde" und nicht mit dem Namen der Empfänger:innen.
  • Gefälschter Link: Der in der Mail eingefügte Link führt nicht auf die echte Website der Consorsbank, sondern auf eine täuschend echte Nachbildung.
  • Drohungen und Zeitdruck: Die Kombination aus knappen Fristen und der Androhung von Einschränkungen soll Betroffene zum schnellen Handeln verleiten.

Das tun bei einer Phishing-Mail

Wenn du eine solche E-Mail erhältst, gilt es, Ruhe zu bewahren. Folge niemals den Anweisungen in der Mail und klicke unter keinen Umständen auf den Link. Stattdessen solltest du Folgendes tun:

  • Mail löschen oder in den Spam-Ordner verschieben: So vermeidest du, dass du versehentlich auf den Link klickst.
  • Nicht antworten: Jede Reaktion könnte den Betrüger:innen weitere Informationen geben.
  • Offizielle Kanäle nutzen: Logge dich bei Bedarf direkt über die offizielle Website oder die App der Consorsbank ein. Dort kannst du prüfen, ob es tatsächlich Mitteilungen gibt.
  • Verdacht melden: Informiere die Consorsbank über die verdächtige E-Mail. Banken haben in der Regel spezielle Kontaktadressen für Phishing-Verdachtsfälle.
Anzeige
Anzeige

Das kannst du danach tun

Die Verbraucherzentrale erinnert daran, dass Banken solche Aufforderungen grundsätzlich nicht per E-Mail verschicken. Sollte tatsächlich eine Änderung deiner Daten notwendig sein, wirst du darüber in deinem gesicherten Online-Banking-Bereich informiert – niemals über einen externen Link in einer Mail.

Falls du bereits auf den Link geklickt hast oder Daten eingegeben hast, solltest du sofort reagieren und einige Änderungen vornehmen. Dazu gehört die Änderung deiner Zugangsdaten über die offizielle Website der Bank. Kontaktiere außerdem den Kundenservice der Consorsbank und informiere sie über den Vorfall. Und zuletzt sollten die Kontoaktivitäten auf unautorisierte Transaktionen überprüft werden.

  • Verwendete Quellen:
  • watson: "Bankkunden sind ins Visier von Betrügern geraten"
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
Mehr News
Ukraine-Krieg - Drohnenfabrik in der Ukraine
News

Trotz Friedensbemühungen kein Kriegsende in Sicht: Russland greift Ukraine verstärkt aus der Luft an

  • 21.08.2025
  • 14:30 Uhr
In der schwarz-roten Koalition ist mit Blick auf das riesige Haushaltsloch Streit um die Förderung von Wärmepumpen ausgebrochen.
News

Koalitionszoff: SPD lehnt Wärmepumpen-Idee der CSU strikt ab

  • 21.08.2025
  • 14:18 Uhr
Jens Spahn
News

Für weniger Koalitionszoff: Jens Spahn schlägt Teambuilding-Abend für Abgeordnete vor

  • 21.08.2025
  • 14:14 Uhr
USA schickt Kriegsschiffe vor die Küste Venezuelas
News

Medienberichte: US-Kriegsschiffe auf dem Weg nach Venezuela

  • 21.08.2025
  • 12:31 Uhr
Lehrerin an Schule
News

Grüne in Bayern fordern Abschaffung des Sitzenbleibens

  • 21.08.2025
  • 12:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250821-935-781578
News

Mutmaßliche Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer festgenommen

  • 21.08.2025
  • 12:15 Uhr
In Kalifornien hat sich ein Mensch mit der Pest infiziert. Der Erreger kommt in Flöhen vor, die unter anderem auf Streifen- und Eichhörnchen sitzen.
News

Camper infiziert: Neuer Pestfall in den USA

  • 21.08.2025
  • 11:24 Uhr
Smartphone Google Pixel 10
News

Pixel 10 Pro: Google will Apples iPhone mit KI-Smartphones angreifen

  • 21.08.2025
  • 10:41 Uhr
Kitkat-Club
News

Mutmaßliche Vergewaltigung im Berliner KitKat-Club: Jetzt äußern sich die Betreiber

  • 21.08.2025
  • 10:13 Uhr
Diskussion um Praxisgebühr
News

Neue Diskussion um Praxisgebühr: Hausärzte warnen vor "unsozialem" Vorschlag

  • 21.08.2025
  • 09:28 Uhr