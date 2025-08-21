Anzeige
Unionsfraktionschef

Für weniger Koalitionszoff: Jens Spahn schlägt Teambuilding-Abend für Abgeordnete vor

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 14:14 Uhr
  • dpa
Jens Spahn regt an, dass sich die Politiker:innen der Koalition noch besser kennenlernen sollten.
Jens Spahn regt an, dass sich die Politiker:innen der Koalition noch besser kennenlernen sollten.© Niklas Treppner/dpa

Der Start zwischen CDU/CSU und SPD im Bundestag war von vielen Misstönen begleitet. Der Unionsfraktionschef setzt auf Besserung und hat auch einen Vorschlag.

Anzeige

Unionsfraktionschef Jens Spahn ruft nach dem holprigen Start von Schwarz-Rot die Koalitionsfraktionen auf, sich auf die gemeinsamen Vorhaben zu besinnen. "Unser Handeln sollte von unserem eigenen Wollen und unseren gemeinsamen Projekten bestimmt sein", sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Focus".

Er regte auch an, sich außerhalb des regulären Politikbetriebs zu treffen. "In Union und SPD gibt es viele Kollegen, die erst noch Bekanntschaft miteinander machen müssen – im Zweifel auch einfach mal bei einem gemeinsamen Abend, quasi als Teambuilding-Maßnahme", sagte Spahn.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Spahn zuversichtlich bei Beziehung zum SPD-Fraktionschef

Der CDU-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass er und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch eine gute Arbeitsebene aufbauen können. "Matthias Miersch und ich hatten früher persönlich kaum miteinander zu tun: Er war Teil der Regierungskoalition, ich in der Oppositionsfraktion. Da braucht man schon ein bisschen Zeit, damit das gegenseitige Vertrauen wachsen kann", sagte Spahn.

Miersch bewertete sein Verhältnis zu Spahn in der Sendung "Frühstart" von RTL/NTV auf einer Skala von null bis zehn mit sieben. "Wir versuchen, miteinander eine gute Vertrauensbasis aufzubauen", sagte der SPD-Politiker. Was Spahn vorgeschlagen habe, habe die Koalition gemeinsam beschlossen: "Dass nämlich die Fraktionen Anfang der nächsten Sitzungswoche miteinander tatsächlich einen Abend verbringen, um sich kennenzulernen."

Koalition durch geplatzte Richterwahl belastet

Spahn sagte, in der Sache habe man bereits viel vereinbart wie die Begrenzung der irregulären Migration, der Wachstumsbooster oder die Mietpreisbremse. Als Nächstes werde man bei zentralen Themen wie Rente, Bürgergeld, Wehrpflicht zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. "Das Vertrauen wächst", betonte der Unionsfraktionschef.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Vor allem die geplatzte Wahl von drei Verfassungsrichtern im Bundestag hatte die Koalition belastet. Wegen erheblicher Widerstände in der Unionsfraktion konnte Spahn die vorher verabredete Zustimmung der Union zur SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf nicht mehr garantieren. Die Wahl wurde abgesagt. Brosius-Gersdorf hat ihre Bereitschaft zur Kandidatur mittlerweile zurückgezogen.

Koalition hat Blick zu wenig nach vorn gerichtet

Spahn sieht die schwarz-rote Koalition auch durch ein verändertes politisches Umfeld herausgefordert. "Die Fliehkräfte nach links und rechts außen sind heute deutlich größer", sagte der CDU-Politiker und nannte eine "starke extreme Rechte im Parlament" und eine "populistische Linke". Hinzu kämen Debatten auf Social Media, die innerhalb kürzester Zeit hochkochten. "Das führt dazu, dass wir als Koalition mitunter zu sehr damit beschäftigt waren, was um uns herum passiert, statt den Blick nach vorn zu richten."

Mehr News
Ukraine-Krieg - Drohnenfabrik in der Ukraine
News

Trotz Friedensbemühungen kein Kriegsende in Sicht: Russland greift Ukraine verstärkt aus der Luft an

  • 21.08.2025
  • 14:30 Uhr
In der schwarz-roten Koalition ist mit Blick auf das riesige Haushaltsloch Streit um die Förderung von Wärmepumpen ausgebrochen.
News

Koalitionszoff: SPD lehnt Wärmepumpen-Idee der CSU strikt ab

  • 21.08.2025
  • 14:18 Uhr
Phishing
News

Vorsicht Phishing! Kunden der Consors-Bank bekommen gefälschte Mails

  • 21.08.2025
  • 13:35 Uhr
USA schickt Kriegsschiffe vor die Küste Venezuelas
News

Medienberichte: US-Kriegsschiffe auf dem Weg nach Venezuela

  • 21.08.2025
  • 12:31 Uhr
Lehrerin an Schule
News

Grüne in Bayern fordern Abschaffung des Sitzenbleibens

  • 21.08.2025
  • 12:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250821-935-781578
News

Mutmaßliche Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer festgenommen

  • 21.08.2025
  • 12:15 Uhr
In Kalifornien hat sich ein Mensch mit der Pest infiziert. Der Erreger kommt in Flöhen vor, die unter anderem auf Streifen- und Eichhörnchen sitzen.
News

Camper infiziert: Neuer Pestfall in den USA

  • 21.08.2025
  • 11:24 Uhr
Smartphone Google Pixel 10
News

Pixel 10 Pro: Google will Apples iPhone mit KI-Smartphones angreifen

  • 21.08.2025
  • 10:41 Uhr
Kitkat-Club
News

Mutmaßliche Vergewaltigung im Berliner KitKat-Club: Jetzt äußern sich die Betreiber

  • 21.08.2025
  • 10:13 Uhr
Diskussion um Praxisgebühr
News

Neue Diskussion um Praxisgebühr: Hausärzte warnen vor "unsozialem" Vorschlag

  • 21.08.2025
  • 09:28 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12