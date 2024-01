Bundestag beschließt Erleichterung der Einbürgerung

Faeser: Schnellere Einbürgerung sichert Wettbewerbsfähigkeit

Das Kabinett will am Mittwoch über den Gesetzentwurf zur Einbürgerung entscheiden. Die darin enthaltenen niedrigeren Hürden seien ein entscheidender Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes, so Faeser.