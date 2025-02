Plakate, Werbespots, Social Media: Der Bundestagswahlkampf läuft – und kostet Millionen. Doch wie viel geben die Parteien wirklich aus?

Das Wichtigste in Kürze Die CDU gibt mit 28 Millionen Euro das höchste Wahlkampfbudget aus.

Deutsche Parteien finanzieren sich hauptsächlich durch staatliche Mittel und Mitgliedsbeiträge.

SPD, Grüne und Linke sind auf dem Niveau von 2021 geblieben.

Die Bundestagswahl steht vor der Tür – und die Parteien investieren Millionen in ihren Wahlkampf. Plakate, Social-Media-Kampagnen und Wahlveranstaltungen müssen finanziert werden. Besonders tief in die Tasche greift die CDU mit 28 Millionen Euro, wie eine RND-Umfrage zeigt. Doch auch andere Parteien setzen auf hohe Wahlkampfbudgets.

CDU gibt am meisten aus

Die Christdemokraten stellen mit 28 Millionen Euro das größte Budget bereit. "Damit Deutschland wieder nach vorne kommt", begründet eine Sprecherin aus dem Konrad-Adenauer-Haus. SPD und Grüne setzen auf das gleiche Budget wie 2021, während die FDP und AfD keine Angaben machten. Volt verdoppelte sein Wahlkampfbudget dank steigender Mitgliederzahlen. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht tritt erstmals mit mehreren Millionen Euro an.

Warum Deutschland weniger ausgibt als die USA

Wahlkampfexperte Rainer Faus ordnet ein: Im internationalen Vergleich sind die Kosten überschaubar. In den USA etwa fließen gigantische Summen in Wahlkämpfe. Der Präsidentschaftswahlkampf 2024 kostete rund 6,4 Milliarden Dollar – das 82-Fache der deutschen Wahlkampfausgaben. Dort finanzieren sich Kampagnen vor allem durch Privatspenden, was laut Faus problematisch ist: "Da kann man davon ausgehen, dass für Spenden eventuell auch eine Gegenleistung erwartet wird." Ein Beispiel: Tech-Milliardär Elon Musk spendete 250 Millionen Dollar an Donald Trump – heute berät er ihn im Weißen Haus.

Deutsche Parteien setzen auf staatliche Finanzierung

In Deutschland kommen Wahlkampfgelder vor allem aus staatlichen Mitteln, Mitgliedsbeiträgen und kleineren Spenden. Die staatliche Finanzierung richtet sich nach Wahlerfolgen und gesellschaftlicher Verankerung. Parteien erhalten zudem 45 Cent für jeden Euro aus Mitgliedsbeiträgen, Mandatsträgerbeiträgen und Spenden bis 3.300 Euro.

Steigende Budgets und Großspenden

Besonders die CDU stockt ihr Budget um 8 Millionen Euro auf – unter anderem wegen der Inflation. Zudem konnte sie seit dem Bruch der Ampelkoalition 5,4 Millionen Euro an Großspenden sammeln.