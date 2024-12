Carsten Linnemann empfiehlt: CDU soll von Donald Trumps Wahlkampfansatz lernen

Carsten Linnemann, der Generalsekretär der CDU, hat sich in einer Rede in Wolfenbüttel positiv über Donald Trumps Wahlkampfansatz geäußert. Linnemann hebt hervor, dass Trump, trotz kontroverser Positionen, einige Strategien verfolge, die seiner Meinung nach effektiv und nachahmenswert seien.

Das Wichtigste in Kürze Linnemann lobt Trumps direkte Ansprache von Bürger:innen-Ängsten im Wahlkampf.

Er schätzt Trumps geplante Dekrete mit sofortigen Auswirkungen als effektives politisches Mittel ein.

Die Einbeziehung von Expert:innen aus Wirtschaft und Gesellschaft in Regierungsteams sieht der CDU-Generalsekretär als nachahmenswert.

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, empfiehlt seiner Partei, sich im Bundestagswahlkampf an keinem Geringeren als dem designierten US-Präsidenten Donald Trump zu orientieren. Linnemann sieht Trumps Fokussierung auf grundlegende Fragen als zentralen Erfolgsfaktor.

"Ich will jetzt Trump nicht in allen Positionen bewerten, nur eine Sache macht er richtig", so Linnemann laut dem Nachrichtenportal "regionalheute.de" bei einem Auftritt vor Parteifreund:innen im niedersächsischen Wolfenbüttel.

Trumps praktische Politik als Vorbild

Der CDU-Politiker betonte, dass Trump mit seinen Fragen zur Sicherheit von Leben, Geld und Arbeitsplatz die Sorgen der Bürger:innen direkt angesprochen habe. Diese klare und direkte Ansprache sei ein Schlüsselelement für einen erfolgreichen Wahlkampf, das die CDU ebenfalls übernehmen solle.

Besonders hebt Linnemann "regionalheute.de" zufolge die Ankündigung Trumps hervor, nach seiner Amtseinführung Dekrete zu unterschreiben, deren Auswirkungen die Bürger:innen direkt spüren könnten. Er beschreibt dies als "richtig gute Politik" und empfiehlt der CDU ein ähnliches Vorgehen.

Die Bilder von Trump, wie er mit dicken Füllern Erlasse unterzeichnet, seien symbolträchtig und wirkungsvoll. Linnemann legt Wert darauf, dass seine Partei ebenfalls Maßnahmen ergreifen solle, die schnell sichtbare Ergebnisse liefern.

Linnemann lobt Trumps Teamzusammensetzung

Zusätzlich lobt Linnemann Trumps Vorgehen, sein Regierungsteam nicht ausschließlich mit Berufspolitiker:innen zu besetzen. Er spricht sich dafür aus, Experten aus Wirtschaft und Gesellschaft einzubeziehen. Diese Praxis sieht Linnemann als wertvolles Beispiel für die CDU. Er kündigte an, dass er ein Digitalisierungsministerium schaffen möchte, das von einer erfahrenen Persönlichkeit aus der Privatwirtschaft geleitet wird.

