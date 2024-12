Elon Musk droht Republikanern, die sich Trump in den Weg stellen

"Für Russland gab es in Syrien nie viel zu holen"

Trump über Bürgerkrieg in Syrien: "Das ist nicht unser Kampf"

Donald Trump ist dagegen, dass sich die USA in den Konflikt in Syrien einmischen. Syrien stecke in großen Schwierigkeiten, sei aber kein Freund der USA, "und die Vereinigten Staaten sollten nichts damit zu tun haben", so der designierte US-Präsident.