CDU-Umfrage ergibt: 45 Prozent können sich Kooperation mit AfD vorstellen

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeigt eine Umfrage: 45 Prozent der CDU-Mitglieder erwägen eine Zusammenarbeit mit der AfD.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeigt eine Umfrage, dass 45 Prozent der CDU-Mitglieder eine fallweise Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließen, während 55 Prozent dies kategorisch ablehnen.

Unter den ostdeutschen Mitgliedern befürworten 68 Prozent eine solche Zusammenarbeit.

Die Frage der Kooperation mit dem neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht ist gespalten: 43 Prozent der Mitglieder lehnen eine Zusammenarbeit ab, während 52 Prozent sie in bestimmten ostdeutschen Ländern für möglich halten.

Nur wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat eine Umfrage innerhalb der CDU ergeben: 45 Prozent der CDU-Mitglieder würden eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht vollkommen ausschließen.

Auf die Aussage: "Die CDU sollte auf allen politischen Ebenen jede Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen", antworteten sie laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND): "Nein, sie sollte zumindest in den ostdeutschen Ländern und Kommunen von Fall zu Fall mit der AfD zusammenarbeiten."

Mehr als die Hälfte der 1.002 befragten Parteimitglieder (55 Prozent) schließt dies eindeutig aus.

68 Prozent der ostdeutschen CDU-Mitglieder offen für Zusammenarbeit

Unter den ostdeutschen Parteimitgliedern halten sogar 68 Prozent der Befragten eine Zusammenarbeit teilweise für möglich. Am 1. September finden in Sachsen und Thüringen die Wahlen zu den neuen Landtagen statt, während in Brandenburg die Wahl am 22. September erfolgt.

Anzeige

Anzeige

Bei Kooperation mit Wagenknechts BSW gespalten

Auch die Abgrenzung zum neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wird häufig thematisiert. Während 43 Prozent der Mitglieder der Ansicht sind, dass die CDU eine Kooperation mit dem BSW wie mit der Linkspartei generell ausschließen sollte, sind 52 Prozent der Meinung, dass in einigen ostdeutschen Ländern eine Koalition mit dem BSW möglich sein sollte. Der verbleibende Teil der Befragten äußerte sich unschlüssig.

Im Video: Verdacht in der CDU: Plant Wagenknecht Zusammenarbeit mit der AfD?

Die CDU hat sich vor einigen Jahren per Parteitagsbeschluss gegen Koalitionen oder ähnliche Kooperationen mit der AfD und der Linkspartei entschieden. Dennoch erzielt die von Verfassungsschutz in Thüringen und Sachsen als rechtsextrem eingestufte AfD in beiden Ländern hohe Umfragewerte.

In Thüringen liegt sie aktuell bei etwa 29 bis 30 Prozent und führt damit deutlich. In Sachsen liegt zwar die CDU in den Umfragen vorn, doch auch hier erreicht die AfD zuletzt etwa 30 Prozent. Die Koalitionsbildung könnte in beiden Ländern schwierig werden.

Forsa befragte für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage für die CDU-Mitglieder zwischen dem 29. Juli und dem 2. August 1.002 Parteimitglieder telefonisch.