Elon Musk behauptet, dass die brisanten Epstein-Files deshalb nicht vollständig veröffentlicht werden, weil US-Präsident Trump etwas mit dem Fall des Sexualstraftäters Epstein zu tun hat.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Es sollen Tausende Seiten sein, von denen das US-Justizministerium am 27. Februar 2025 bisher aber lediglich 200 Seiten offenlegte: die sogenannten Epstein-Files. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Dokumenten, die bisher größtenteils streng unter Verschluss gehaltenen werden. Nach dem Ende der bisher als eng geltenden Freundschaft zwischen Elon Musk und US-Präsident Donald Trump sorgte der Tech-Milliardär am 5. Juni für Aufregung, als er auf seiner Plattform "X" schrieb: "Zeit, die wirklich große Bombe zu zünden: @realDonaldTrump ist in den Epstein-Akten. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht öffentlich gemacht wurden."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Am 27. Februar 2025 wurde erstmals eine erste Tranche dieser Akten offiziell durch die US-Regierung freigegeben. Die Veröffentlichung erfolgte durch Justizministerin Pamela Bondi und den neuen FBI-Chef Kash Patel. "Wir werden jeden Stein umdrehen", sagte damals Patel und versprach maximale Transparenz.

Die vom US-Justizministerium offengelegten rund 200 Seiten enthielten wohl keine wirklich neuen Namen, schreibt die "Stuttgarter Zeitung" (6. Juni), bestätigten aber viele bereits inoffiziell kursierende Informationen. Demnach soll auch Donald Trumps Name soll in diesen offengelegten Akten auftauchen, da er in Flugprotokollen genannt worden sei.

Anzeige

Anzeige

Belegen die geheimen Akten eine Verbindung zu Trump?

Zuvor hatte ein US-Gericht bereits im Januar 2024 mehr als 900 Seiten aus einem früheren Zivilprozess zwischen Epstein-Opfer Virginia Giuffre und Epsteins langjähriger Partnerin Ghislaine Maxwell veröffentlicht. Die Unterlagen enthalten Aussagen, E-Mails und Vermerke, in denen zahlreiche prominente Namen fallen – darunter Bill Clinton und Prinz Andrew, die einst als Vertraute von Epstein galten, sowie Michael Jackson.

Auch Trumps Name tauche in diesen Dokumenten auf, allerdings ohne strafrechtliche Relevanz. Aussagen zufolge Epstein in Erwägung gezogen haben, Trumps Kasino anzusteuern, woraus sich jedoch keine direkte Verbindung zu mutmaßlichen Taten ergebe.

Anzeige

Anzeige

Prominente Namen in den Epstein-Files

In dem Skandal um sexualisierte Gewalt durch den US-Multimillionär Jeffrey Epstein hatte das Gericht die Klarnamen von etwa 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht, heißt es weiter in dem Bericht. Eine Nennung in den Gerichtsakten bedeute nicht, dass die Person aktiver Teil des kriminellen Netzwerks um Epstein war.

Sie beweise lediglich, dass die jeweiligen Namen in dem Zivilprozess gegen Epsteins Komplizin Maxwell gefallen sind. Einige Personen auf der Liste seien Verwandte von Epsteins Opfern.

Wer gehörte alles zum Netzwerk von Epstein?

Während Ex-US-Präsident Clinton anfangs im Prozess als "John Doe 36" bezeichnet wurde, hatte er Medien zufolge gegen die Nennung seines Namens keinen Einspruch erhoben. Er soll mehrfach mit Epstein zusammengetroffen sein und auch dessen Privatjet genutzt haben.

Ebenso häufig taucht Prinz Andrew namentlich auf. In dem Zivilprozess im Zusammenhang mit Epsteins Netzwerk gab er trotz der Vorwürfe der US-Klägerin Virginia Giuffre gegen ihn nie öffentlich zu, Sex mit der damals Minderjährigen gehabt zu haben.

Anzeige

Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden. Dem bis in die höchsten Kreise vernetzten Geschäftsmann wurde vorgeworfen, gegenüber zahlreichen auch minderjährigen Mädchen sexualisierte Gewalt ausgeübt und die Betroffenen auch anderen Männern zugeführt haben.

Die Sexualverbrechen sollen jahrzehntelang auf Epsteins Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und auf den Virgin Islands stattgefunden haben. Etwa einen Monat nach seiner Festnahme wurde Epstein im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle gefunden. Offiziellen Angaben zufolge soll er sich das Leben genommen haben.