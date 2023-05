China will Menschen auf den Mond bringen

Der Wettlauf zum Mond ist erneut in vollem Gange: Nach den USA hat nun auch China bekannt gegeben, bald Astronauten auf den Erdtrabanten schicken zu wollen.

Es ist lange her, dass Menschen einen Fuß auf die Oberfläche des Mondes gesetzt haben - genauer gesagt: Vor über 50 Jahren, im Dezember 1972, hielten sich die US-Astronauten Harrison Schmitt und Eugene Cernan zuletzt auf dem Erdtrabanten auf.

Nun soll es aber wohl nicht mehr lange dauern, bis zur nächsten Landung eines Menschen auf dem Mond. Bis 2030 will China eine Mondlandung abgeschlossen haben, berichtet die "New York Times" (NYT). Das hat ein Regierungsbeamter am Montag (29. Mai) bekannt gegeben. Bereits zuvor hatten chinesische Wissenschaftler:innen dieses Ziel angedeutet, nun kam es allerdings von höchster Stelle.

"Wir können den Mond im neunten Himmel umarmen", sagte Lin Xiqiang, der stellvertretende Direktor der chinesischen Agentur für bemannte Raumfahrt, am Montag auf einer Pressekonferenz und zitierte dabei ein Gedicht von Mao Zedong. Die Veranstaltung fand anlässlich des Starts von drei Astronauten zu Chinas neuer Raumstation statt.

Wettlauf im Weltraum

Er erklärte, das Mondlandeprojekt sei "vor kurzem" in Gang gesetzt worden, nannte aber keine Einzelheiten. Es solle auch kurzfristige Aufenthalte auf der Mondoberfläche ermöglichen, Proben sammeln und Forschungsarbeiten durchführen.

Für China wäre eine Mondlandung ein wichtiger Meilenstein und könnte zum bedeutenden Erfolg in seinem aufkeimenden Wettbewerb mit den USA im Weltraum sein. Xi Jinping, Präsident der Volksrepublik, hatte bereits erklärt, dass sein Land eine "große Weltraummacht" werden solle.

Auch die NASA plant mit "Artemis" eine erneute Mondlandung, die soll sogar schon bis 2025 stattgefunden haben. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch China wollen langfristig auf dem Erdtrabanten bemannte Forschungsstationen einrichten.