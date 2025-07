Die Fußballwelt trauert um Diogo Jota. Nach dem Unfalltod des portugiesischen Fußballstars nehmen Top-Stars wie Cristiano Ronaldo und Vereine Abschied von dem 28-Jährigen.

Anzeige

Cristiano Ronaldo hat sich nach dem Unfalltod seines portugiesischen Fußball-Kollegen Diogo Jota fassungslos gezeigt. "Das macht keinen Sinn", schrieb Ronaldo bei Instagram. "Wir waren gerade erst zusammen bei der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet."

Anzeige

Anzeige

Jota war im Alter von 28 Jahren in Spanien bei einem Autounfall gestorben - auch sein Bruder André kam bei dem Unglück ums Leben. Der 40 Jahre alte Ronaldo wünschte Jotas Witwe und den drei Kindern "alle Kraft der Welt", wie er in dem sozialen Netzwerk weiter schrieb. "Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen."

Seit 2019 waren der mehrmalige Weltfußballer und Jota zusammen in der portugiesischen Nationalmannschaft aktiv. Zuletzt jubelten beide über den Gewinn der Nations League durch einen Finalsieg über Spanien in München.

DFB-Team reagiert mit Bestürzung auf Tod von Diogo Jota

Nach dem Unfall-Tod von Portugals Fußballstar Jota und dessen Bruder hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre tiefe Anteilnahme ausgedrückt. "Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen, dem FC Liverpool und dem portugiesischen Fußballverband", hieß es auf dem Account der DFB-Elf bei X.

Auch in den News:

Ergänzt wurde der Post mit den portugiesischen Worten "Os nossos sentimentos" (Unser Mitgefühl), einer weißen Taube und einem schwarzen Herz. Auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zeigte sich in einem Beitrag bei Instagram erschüttert und drückte den Angehörigen ihr Beileid aus.

Anzeige

Anzeige

Englands Fußballverband "am Boden zerstört" wegen Jotas Tod

Der englische Fußballverband FA (Football Association) hat sich bestürzt gezeigt vom tragischen Unfalltod des Liverpool-Stürmers Jota. "Wir sind angesichts der Nachrichten über Diogo Jotas Tod am Boden zerstört", teilte der Verband per Kurznachrichtendienst X mit. Die Gedanken und das tiefste Mitgefühl seien bei seiner Familie, seinen Freunden sowie den Teamkollegen in Liverpool und Portugal.

Alle seien geschockt und erschüttert über die tragische Nachricht, teilte auch die Premier League mit, die ebenfalls ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachte. "Der Fußball hat einen wahren Champion verloren, der für immer fehlen wird", hieß es in der Mitteilung weiter.

FC Liverpool zum Tod von Jota: "Unvorstellbarer Verlust"

Der englische Fußballmeister FC Liverpool trauert um seinen verstorbenen portugiesischen Profi Diogo Jota. "Der Liverpool Football Club ist erschüttert über den tragischen Tod von Diogo Jota", teilte der Club mit. "Der Verein wurde darüber informiert, dass der 28-Jährige infolge eines Verkehrsunfalls in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder André verstorben ist."

Der FC Liverpool werde sich vorerst nicht weiter dazu äußern, hieß es, und bat darum, "die Privatsphäre der Familie, Freunde, Teamkollegen und Vereinsmitarbeiter von Diogo und André zu respektieren, während sie versuchen, mit diesem unvorstellbaren Verlust umzugehen. Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen."

Anzeige

Anzeige

Auch Ex-Vereine bekunden Beileid

Zahlreiche englische und internationale Fußballclubs bekundeten ihr Beileid - darunter Jotas Ex-Vereine Atlético Madrid, FC Porto, die Wolverhampton Wanderers und Liverpools Lokalrivale FC Everton.