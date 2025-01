"Das ist wirklich abscheulich": Scholz wütend über Musks AfD-Unterstützung

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Unterstützung von Elon Musk für die AfD als "abscheulich" bezeichnet. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin kritisierte Scholz, dass Musk sich zunehmend für rechte Politiker in Europa starkmache.

Das Wichtigste in Kürze Bundeskanzler Olaf Scholz hat Elon Musk scharf kritisiert, nachdem dieser die AfD unterstützt hatte.

Scholz bezeichnete Musks Engagement für rechte Politiker in Europa als "abscheulich".

Vor dem Hintergrund des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz äußerte der SPD-Politiker seine Wut über Musk.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Unterstützung von Elon Musk für die AfD als "abscheulich" bezeichnet. Scholz kritisierte, dass Musk sich zunehmend für rechte Politiker in Europa starkmache, was er als schädlich für die demokratische Entwicklung in der EU ansieht. Diese Einmischung reicher Medienunternehmer in die deutsche Politik sei er als Sozialdemokrat gewohnt, doch Musks Engagement für die extreme Rechte sei besonders besorgniserregend.

Elon Musk hatte sich im Wahlkampf mehrfach öffentlich für die AfD ausgesprochen und ein Gespräch mit der AfD-Chefin auf seiner Plattform X geführt. Zudem nahm er per Video an einer AfD-Wahlkampfveranstaltung teil, bei der er Deutschland vorwarf, zu viel Fokus auf vergangene Schuld zu legen. Diese Äußerungen fielen kurz vor dem 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, was zusätzliche Empörung hervorrief.

Scholz wütend auf Musk

"Wir sind sehr froh darüber, dass die Vereinigten Staaten unser Land befreit und uns geholfen haben, wieder eine Demokratie zu werden", sagte er. "Und deshalb bin ich so wütend darüber, dass Elon Musk sich für die extreme Rechte einsetzt und auch nicht angemessen auf die Ermordung so vieler Juden und anderer Menschen in Europa reagiert, die von Deutschen in der Vergangenheit begangen wurde."

Musk hatte zuvor auf seiner Plattform X deutsche Politiker beleidigt, darunter auch Olaf Scholz, den er als "Narren" bezeichnete. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte Musk einen "undemokratischen Tyrannen" und fügte hinzu: "Schande über ihn." Diese Äußerungen trugen weiter zur Kontroverse um Musks Einfluss auf die deutsche Politik bei.

Auschwitz vor 80 Jahren befreit

Am Montag nahm Scholz an der zentralen Gedenkveranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz teil, um der sechs Millionen unter der Nazi-Herrschaft ermordeten Juden zu gedenken. Das Vernichtungslager wurde vor genau 80 Jahren befreit. Am Mittwoch wird im Bundestag eine Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust stattfinden, bei der Scholz erneut die Bedeutung des Erinnerns und der Verantwortung betonen wird.

