Der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, hat in einem Interview mit Andrew Callaghan scharfe Kritik an George Clooney und demokratischen Beratern geübt. Er warf ihnen vor, seinen Vater während der Präsidentschaftskampagne 2024 im Stich gelassen und schlecht behandelt zu haben.

Das Wichtigste in Kürze Hunter Biden hat in einem Interview mit Channel 5 seine Wut über die Behandlung seines Vaters während der Präsidentschaftskampagne 2024 geäußert.

Besonders George Clooney und demokratische Berater kritisierte er scharf

Außerdem verteidigte er die Entscheidung seines Vaters, nicht erneut anzutreten.

Hunter Biden, der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, hat in jüngsten Interviews scharfe Kritik an demokratischen "Eliten" und anderen geäußert, die seiner Meinung nach seinen Vater während der Präsidentschaftskampagne im letzten Jahr schlecht behandelt haben. In einem dreistündigen, mit Schimpfwörtern gespickten Online-Interview mit Andrew Callaghan von Channel 5 richtete er seine Wut unter anderem gegen den Schauspieler und demokratischen Parteispender George Clooney, der Joe Biden dazu aufgerufen hatte, auf eine erneute Kandidatur 2024 zu verzichten. "Scheiß auf ihn und alle um ihn herum. Ich muss nicht scheißfreundlich sein", sagte der Biden-Sprößling.

Hunter Biden: "Ich denke, er hätte gewinnen können"

In Bezug auf George Clooney sagte Hunter Biden: "Ich liebe George Clooneys Filme, aber es ist mir scheißegal, was er darüber denkt, wer der Kandidat der Demokratischen Partei sein sollte." Auf die Frage nach der Entscheidung seines Vaters, aus dem Rennen 2024 auszusteigen, sagte Hunter Biden: "Ich denke, er hätte gewinnen können, aber er hat trotzdem die richtige Entscheidung für die Demokraten insgesamt getroffen." Er fügte hinzu, dass sein Vater "die Partei gerettet" habe, indem er sich selbst zurückstellte.

Clooney hatte nach einem Treffen mit Joe Biden bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Los Angeles öffentlich gefordert, dass Biden aus dem Rennen aussteigen solle. Wenige Wochen später kündigte Joe Biden an, nicht erneut zu kandidieren, und überließ das Feld der späteren demokratischen Kandidatin Kamala Harris. Die Wahl im November gewann jedoch der Republikaner Donald Trump.

Schlafmittel schuld an Bidens schlechtem Debatten-Auftritt?

Hunter Biden kritisierte auch langjährige Berater der Demokratischen Partei, die er beschuldigte, von der Partei finanziell zu profitieren und frühere Wahlerfolge auszunutzen, ohne jedoch die aktuellen Bemühungen der Kandidaten zu unterstützen. Er machte deutlich, dass er der Meinung ist, sein Vater sei in den letzten Tagen seiner Kandidatur und Amtszeit von seinem Umfeld schlecht behandelt worden. Zudem äußerte er Kritik an der Arbeitsweise der Partei und ihrer Strategen, die seiner Ansicht nach nicht effektiv gegen Trump und die Republikaner vorgehen.

Der Biden-Sohn sprach auch über die 'Debatte, die letztlich dazu führte, dass sein Vater auf eine erneute Kandidatur verzichtete'. Er erklärte, dass der damalige US-Präsident möglicherweise unter den Auswirkungen von Ambien, einem Schlafmittel, gelitten habe, das ihm nach Reisen nach Europa und einem Fundraising-Event in Los Angeles verschrieben wurde. "Er ist 81 Jahre alt, er ist verdammt müde", sagte Hunter Biden. "Sie geben ihm Ambien, damit er schlafen kann, und dann steht er auf der Bühne und sieht aus wie ein Reh im Scheinwerferlicht."