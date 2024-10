Das steckt hinter den schwarzen Kugeln an Sydneys Stränden

Plötzlich waren sie da: Rußschwarze Bällchen veranlassten die Behörden sogar zur Sperrung von Stränden der australischen Metropole - jetzt soll die Herkunft geklärt sein.

Das Wichtigste in Kürze Nach dem Auftauchen von mysteriösen schwarzen Kugeln in Australien wurden mehrere Strände gesperrt.

Inzwischen sind die Kugeln untersucht worden - sie könnten eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen.

Nach wie vor sind nicht alle Strände freigegeben - die Bürger:innen werden davor gewarnt, die Kugeln zu berühren.

Wegen des Auftauchens mysteriöser schwarzer Kugeln wurden mehrere Strände der australischen Metropole Sydney geschlossen. Inzwischen habe man die Objekte untersucht und herausgefunden, woraus diese bestehen. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt könne nicht ausgeschlossen werden.

Im Video: Rätselhafte "Klumpen" am Strand in Neufundland aufgetaucht

An mehreren Stellen sind ballförmige Teile angeschwemmt worden

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, hatten Rettungsschwimmer:innen am Dienstag (15. Oktober) am Coogee Beach im Bundesstaat New South Wales schwarze, ballförmige Teile entdeckt. Sie seien entlang des Strandes offensichtlich angeschwemmt worden. Kurz darauf wurde ebenfalls der nördlich davon gelegene Strand Gordons Bay gesperrt, als auch dort angespülte Teile gefunden wurden, wie das Amt mitteilte.

Kugeln könnten gefährlich für Mensch und Umwelt sein

Beamt:innen der Umweltbehörde sammelten Proben ein, um der Herkunft und Beschaffenheit der seltsamen Kugeln auf den Grund zu gehen. Bereits zu diesem Zeitpunkt sagte der Bürgermeister von Randwick, Dylan Parker, über die rätselhaften Funde: "Es könnte sich um Teerkugeln handeln, die sich bilden, wenn Öl mit Schmutz und Wasser in Berührung kommt."

Inzwischen, so SWR3, habe die Stadtverwaltung von Randwick die Kugeln untersucht und herausgefunden, dass sie aus einem Schadstoff auf Kohlenwasserstoffbasis bestehen sollen, "der mit der Zusammensetzung von Teerkugeln übereinstimmt". Dass die Kugeln gefährlich für Mensch und Umwelt sein könnten, liegt nahe. Denn die seltsamen Gebilde könnten in Verbindung mit Erdöl stehen - schließlich sind Kohlenwasserstoffe Hauptbestandteile von Erdöl-Produkten.

Strandreinigungen sollen bereits stattgefunden haben - dennoch bleiben zahlreiche Strände teilweise gesperrt. "Strandbesucher werden gebeten, den Coogee Beach bis auf Weiteres zu meiden und das Material nicht zu berühren, solange die Aufräumarbeiten und Untersuchungen andauern", so Bürgermeister Parker.