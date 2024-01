Eine 29-jährige Frau wurde im Hafen von Sydney (Australien) beim Schwimmen von einem Hai angegriffen. Eine Tierärztin verarztete das schwer verletzte Opfer nach dem Angriff und rettete ihr so vermutlich das Leben.

Das Wichtigste in Kürze Am Montag (29. Januar) kam es im Hafenbecken von Sydney zu einem Hai-Angriff auf eine Schwimmerin.

Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen durch die Bisse des Tieres.

Bei dem Hai handelte es sich vermutlich um einen Bullenhai, wie eine Expertin erklärt.

Im Hafen von Sydney (Australien) ist eine Schwimmerin von einem Hai angegriffen worden. Die Attacke ereignete sich nur wenige Kilometer entfernt vom Sydney Opera House. Überlebt habe die Frau nur dank einer Tierärztin, schreibt "T-Online".

Bullenhai ist dämmerungsaktive Spezies

Bei dem Tier habe es sich vermutlich um einen Bullehai gehandelt, wie Amy Smoothey, leitende Haiwissenschaftlerin des New South Wales Department of Primary Industries gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag (30. Januar) erklärt.

"Wir können anhand der Bilder, die uns von den Behörden zur Verfügung gestellt wurden, bestätigen, dass es sich um einen Bullenhai handelt, der wahrscheinlich für die Verletzungen des Opfers in der Elizabeth Bay letzte Nacht verantwortlich war", so Smoothey.

Ereignet habe sich der Haiangriff bereits am Montag (29. Januar) bei Sonnenuntergang vor Elizabeth Bay, einer bekannten Bucht nicht weit vom Zentrum entfernt.

"Wir wissen aus unseren Forschungen zur Markierung von Bullenhaien, dass Bullenhaie eine dämmerungsaktive Spezies sind, was bedeutet, dass sie während der Dämmerung, am Abend und in der Morgendämmerung aktiver auf Nahrungssuche sind, sodass dies eine potenziell risikoreiche Zeit zum Schwimmen war", betont Smoothey.

Tierärztin rettet Hai-Opfer

Aufgrund der Hai-Attacke habe die 29-jährige Frau schwere Verletzungen am rechten Bein erlitten. "Haibisse sind wirklich selten, aber wenn sie auftreten, sind sie sehr tragisch", erklärt Smootey weiter.

Umgehend Erste Hilfe sei von einer Tierärztin gekommen, die dem Opfer spezielle Verbände zum Stoppen der Blutung angelegt habe, berichtet "T-online". Anschließend wurde die verletzte Frau in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Auch sei ihr Zustand stabil.

Ryan Park, örtlicher Gesundheitsminister, lobte die Arbeit der Veterinärin und betonte, dass sie der Verletzten höchstwahrscheinlich das Leben gerettet habe.

Hai-Angriffe im Hafenbecken eher selten

Am häufigsten seien Bullen-Haie im Hafen von Sydney anzutreffen, wenn es in den Sommer- und Herbstmonaten etwa 22 bis 23 Grad warm ist, so Smoothey.

Dennoch seien Hai-Angriffe eher selten. Der letzte Vorfall sei im Jahr 2009 gewesen – auf Garden Island. Und davor im Jahr 1963.

Insgesamt seien zur Zeit 87 Bullenhaie im Hafen von Sydney markiert, wie Smoothey weiter ausführt. Zudem sei die Anzahl der Bullenhaie in den Monaten Januar und Februar am höchsten.

Auf Instagram warnte zudem die Stadträtin von Sydney, Linda Scott, die Menschen davor, sich nicht im Wasser des Hafens aufzuhalten, und mahnte, dem Hafen bis auf Weiteres fernzubleiben.