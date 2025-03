Der Blobfisch: Vom hässlichsten Tier der Welt zum "Fisch des Jahres"

Vor zwölf Jahren galt der Blobfisch als "hässlichstes Tier der Welt". Nun erhielt der Tiefseebewohner als "Fisch des Jahres" eine deutlich schmeichelhaftere Auszeichnung - auch dank einer Radiosendung.

Es ist eine doch eher unrühmliche Auszeichnung, die der Blobfisch im Jahr 2013 erhielt: Damals wurde der Tiefseefisch zum hässlichsten Tier der Welt "gekürt". Zwölf Jahre später wurde dem Meeresbewohner tatsächlich eine große Ehre zuteil: Für die neuseeländische Organisation "Mountain to Sea Conservation Trust" ist der Blobfisch der Fisch des Jahres 2025. Das verdankt er unter anderem dem Support des Radiosenders More FM.

"Wir und die Menschen in Neuseeland hatten genug davon, dass andere Fische die Schlagzeilen beherrschten", werden die Moderatoren Sarah und Flynny von "National World" zitiert. Der Blobfisch sei sein ganzes Leben lang schikaniert worden, "und wir dachten uns: 'Schluss damit, es ist an der Zeit, dass der Blobfisch seinen Moment in der Sonne bekommt'." Damit spielen die Radio-Hosts auf das Leben in der Tiefsee an, wo der Blobfisch nicht mit Sonnenlicht in Berührung kommt.

Mit 23 Prozent der Stimmen triumphierte der Tiefseefisch, der zur Familie der Dickkopf-Gruppen gehört, im Ranking. Mehr über den Lebensraum des Blobfischs sowie seine ungewöhnliche anatomische Beschaffenheit erfahren Sie in diesem :newstime-Video.