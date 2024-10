Desertion im Ukraine-Krieg: 18 Nordkoreaner kehren dem Schlachtfeld den Rücken

Laut einem südkoreanischen Bericht sind 18 nordkoreanische Soldaten, die für Russland im Ukraine-Krieg kämpften, desertiert. Die Deserteure haben sich von ihrer Einheit nahe der russisch-ukrainischen Grenze abgesetzt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im Ukraine-Krieg kämpfen offenbar auch nordkoreanische Soldaten für Russland.

Einige davon haben aber genug vom Krieg.

Medienberichten zufolge sollen zahlreiche Nordkoreaner desertiert sein.

In einem unerwarteten Wendepunkt im Ukraine-Krieg sind Berichten zufolge 18 nordkoreanische Soldaten, die auf der Seite Russlands kämpften, desertiert. Diese Information wurde von der südkoreanischen Tageszeitung "Choson Ilbo" veröffentlicht, die sich auf Aussagen eines ukrainischen Militärbeamten stützt. Die Soldaten sollen sich sieben Kilometer nordwestlich der russisch-ukrainischen Grenze, zwischen den Städten Bryansk und Kursk, von ihrer Einheit entfernt haben.

Offenbar bereits erste Nordkoreaner in der Ukraine getötet

Zusätzliche Berichte, wie die von der ukrainischen Zeitung "Kyiv Post" Anfang Oktober veröffentlichten, deuten darauf hin, dass nordkoreanische Soldaten bereits in Kampfhandlungen involviert waren. Laut diesen Berichten kamen sechs Nordkoreaner bei einem ukrainischen Raketenangriff nahe der besetzten Stadt Donezk ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Diese Vorfälle verstärken die Spekulationen über die Präsenz nordkoreanischer Truppen in der Region.

Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un droht Südkorea mit "Katastrophe"

Anzeige

Anzeige

Mehrere Tausend Nordkoreaner könnten bald in der Ukraine kämpfen

Südkoreas Verteidigungsminister Kim Yong-hyun äußerte sich zu den Vorfällen und bezeichnete die Berichte als "sehr wahrscheinlich". Er verwies auf ein Abkommen zwischen Moskau und Pjöngjang, das im Juni geschlossen wurde und einem Militärbündnis ähnelt. Dies könnte darauf hindeuten, dass Nordkorea aktiv Truppen in den Ukraine-Krieg entsendet.

Die genaue Zahl der nordkoreanischen Soldaten, die in der Ukraine im Einsatz sind, bleibt ungewiss. Berichte deuten jedoch darauf hin, dass mehrere Tausend nordkoreanische Infanteriesoldaten in Russland ausgebildet werden und möglicherweise bis Ende des Jahres an die Front geschickt werden könnten. Währenddessen zeigen sich die USA besorgt über die mögliche Beteiligung Nordkoreas am Konflikt, während der Kreml solche Berichte als "Falschmeldungen" zurückweist.