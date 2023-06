Deutsche Rentenversicherung zahlt Rente für 1,7 Millionen Personen im Ausland

Rund sieben Prozent der gesetzlich gezahlten Renten fließen ins Ausland. Dabei nimmt die Zahl der deutschen Rentner:innen, die ihren Lebensabend in einem anderen Land verbringen, seit 20 Jahren prozentual zu.

Anzeige

Rund 1,71 Millionen Ruheständler:innen empfingen im vergangenen Jahr ihre Rente im Ausland. Dies sei fast ein Drittel mehr als noch vor 20 Jahren, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

So würden rund sieben Prozent aller Renten (von circa 20 Millionen Rentner:innen) ins Ausland überwiesen, schreibt die FAZ unter Berufung auf Daten der Deutschen Rentenversicherung. Dabei gingen die Renten zunehmend auch an deutsche Staatsbürger:innen, die hierzulande Beiträge eingezahlt haben und den Ruhestand nun in einem anderen Land genießen – nicht nur an ehemaligen Gastarbeiter:innen.

Christian Amsinck, Vorstandsvorsitzender der "Deutschen Rentenversicherung Bund", erklärt gegenüber der FAZ: "Viele der ehemaligen Arbeitnehmer sind nunmehr im Rentenalter und lassen sich die in Deutschland erworbene Rente nach Rückkehr in ihr Heimatland ins Ausland überweisen."

Vor allem aus Italien, Spanien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei kamen dabei in den 1960er und 1970er Jahren Gastarbeiter:innen nach Deutschland.

Im Video: CDU plant drastische Rentenänderung

Ruheständler mit ausländischen Wurzeln

Rund 1,23 Millionen Rentenzahlungen gingen im vergangenen Jahr in eines der anderen 26 Staaten der Europäischen Union

282.000 Renten gingen an Versicherte in anderen europäischen Ländern

Knapp 200.000 Renten flossen in fernere Länder in aller Welt (die USA verzeichnen dabei mit 67.000 Menschen den größten Teil)

Die meisten Rentner:innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit wohnen dabei in Italien (354.000), Spanien (183.000) und Österreich (98.000).

Anzeige

Anzeige

Deutsche Rentner

Aber nicht nur Rentner:innen mit ausländischen Wurzeln verbringen ihren Lebensabend in einem anderen Land.

So sei die Zahl der deutschen Ruheständler:innen im Ausland in den vergangenen 20 Jahren prozentual viel stärker gestiegen, als die der ausländischen Bezieher:innen deutscher Renten. Die Zahl habe sich demnach um fast zwei Drittel (circa 100.000) seit dem Jahr 2002 erhöht.

Rund 260.000 deutsche Rentner:innen haben somit der Bundesrepublik den Rücken gekehrt und genießen den Ruhestand mit einer gesetzlichen Rente in einem anderen Land. Die meisten deutschen Ruheständler leben dabei in Österreich (knapp 28.000), in der Schweiz (circa 26.000) und in Spanien (22.000).