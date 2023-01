Nun ist es offiziell: Deutschland wird Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 an die Ukraine liefern, diese sollen aus den Beständen der Bundeswehr stammen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Deutschland will in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch (25. Januar) nach einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in einer Mitteilung an.

Diese Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert. Olaf Scholz , Bundeskanzler

Bundeskanzler Olaf Scholz habe im Kabinett angekündigt, "dass Deutschland die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken wird", heißt es in der Mitteilung des Regierungssprechers. Die Bundesregierung habe entschieden, den ukrainischen Streitkräften Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zur Verfügung zu stellen. Dies sei "das Ergebnis intensiver Beratungen, die mit Deutschlands engsten europäischen und internationalen Partnern stattgefunden haben".

Panzer aus Beständen der Bundeswehr

"Diese Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert", so der Bundeskanzler in Berlin. Das Ziel sei es, in Kürze zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen. Dazu werde man zunächst eine Kompanie mit 14 Leopard-2-A6-Panzern aus den Beständen der Bundeswehr liefern.

Im Video: Deutschland schickt Leopard-Panzer in die Ukraine

Laut der Mitteilung von Hebestreit werden auch weitere europäische Partner ihrerseits Leopard-Panzer übergeben. "Die Ausbildung der ukrainischen Besatzungen soll in Deutschland zügig beginnen." Auch werde Logistik, Munition und Wartung der Systeme Teil des gelieferten Paktes sein. Den anderen Ländern werde man die entsprechenden Genehmigungen zur Weitergabe der Panzer erteilen.