Die Olympia-Highlights am Samstag, 3. August - diese Entscheidungen stehen für Deutschland an

Die Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris sind in vollem Gange. Bogenschießen, Judo, Handball und weitere Sportarten stehen auf dem Programm. Eine Übersicht der Highlights am Samstag, den 3. August.

Mit einigen Goldhoffnungen geht das deutsche Team am Samstag in den achten Tag mit Entscheidungen. Das Dressur-Team um Isabell Werth ist genauso wie Ruderer Oliver Zeidler im Einer Goldfavorit. Dazu winkt im Zehnkampf durch Leo Neugebauer die erste deutsche Medaille seit 1996.

Termine der Deutschen Mannschaften

Beachvolleyball, Männer: 9 Uhr

Sportschießen, Frauen: 9 Uhr

Sportschießen, Männer: 9 Uhr

Judo: 9:15 Uhr, Deutschland - Österreich, Achtelfinale

Reiten: 10 Uhr, Finale

Beachvolleyball, Frauen: 12 Uhr

3x3 Basketball, Frauen: 18 Uhr Deutschland - Spanien

Fußball, Frauen: 19 Uhr Deutschland - Kanada, Viertelfinale

Handball, Frauen: 19 Uhr Deutschland - Norwegen

Feldhockey, Frauen: 19:45 Uhr Deutschland - Belgien

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

10 Uhr: Nach der überragenden Qualifikation ist das deutsche Dressur-Team im Finale Favorit auf Gold. Das Trio um Rekordreiterin Isabell Werth lag am Donnerstag bei der Ausscheidung klar vor Dänemark und Großbritannien.

10:30 Uhr: Oliver Zeidler geht als großer Favorit in das Einer-Finale im Rudern. Seinen Halbfinal-Lauf hatte er souverän gewonnen und sogar einen olympischen Rekord aufgestellt. Der einst so erfolgsverwöhnte Deutschland-Achter gehört dagegen im Finale nicht zu den Favoriten.

19:00 Uhr: Die deutschen Fußballerinnen kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Gegner ist Kanada, Goldmedaillengewinner von Tokio. Die Kanadierinnen hatten mit drei Siegen das Viertelfinale erreicht, obwohl ihnen wegen des Skandals um den Einsatz von Drohnen beim gegnerischen Training sechs Punkte abgezogen worden waren.

19:35 Uhr: Die deutschen Leichtathleten hoffen auf die erste Zehnkampfmedaille seit dem Silber von Frank Busemann vor 28 Jahren. Leo Neugebauer ist gut in den Wettkampf gestartet und zählt sogar zu den Anwärtern auf Gold. Weiterer Höhepunkt ist das 100-Meter-Finale der Frauen.

Entscheidende Wettkämpfe

Pferdesport/Dressur

10 Uhr: Mannschaft, Finale

Deutsche Teilnehmer:innen: Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit Dalera, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth und Isabell Werth (Rheinberg) mit Wendy

Schwimmen

20:30 Uhr: 100 m Schmetterling, Männer, Finale

21:01 Uhr: 200 m Lagen, Frauen, Finale

21:08 Uhr: 800 m Freistil, Frauen, Finale

21:34 Uhr: 4 x 100 m Lagen, Mixed, Finale

Deutsche Telnehmer:innen: Kaii Liam Winkler (Magdeburg), Isabel Gose (Magdeburg), Ole Braunschweig (Berlin), Melvin Imoudu (Potsdam), Angelina Köhler (Berlin), Nina Holt (Mönchengladbach)(im Vorlauf ausgeschieden)

Leichtathletik

19:35 Uhr: Kugelstoß, Männer, Finale

20:20 Uhr: Dreisprung, Frauen, Finale

20:55 Uhr: 4 x 400 m, Mixed, Finale

21:20 Uhr: 100 m, Frauen, Finale

21:45 Uhr: Zehnkampf, Männer, 1500 Meter

Deutsche Teilnehmer:innen: Jean Paul Bredau (Potsdam), Alica Schmidt (Berlin), Manuel Sanders (Dortmund), Eileen Demes (Neu-Isenburg/Staffel im Vorlauf ausgeschieden), Gina Lückenkemper (Berlin), Rebekka Haase (Wetzlar/im Vorlauf ausgeschieden), Leo Neugebauer (Stuttgart), Niklas Kaul (Mainz), Till Steinforth (Halle/Saale)

Radsport

11 Uhr: Männer, Straßenrennen

Deutsche Teilnehmer: Nils Politt (Hürth), Maximilian Schachmann (Berlin)

Rudern

10:18 Uhr: Einer, Frauen, Finale

10:30 Uhr: Einer, Männer, Finale

10:50 Uhr: Achter, Frauen, Finale

11:10 Uhr: Achter, Männer, Finale

Deutsche Teilnehmer:innen: Alexandra Föster (Meschede/im Halbfinale ausgeschieden), Oliver Zeidler (München), Mattes Schönherr (Potsdam), Wolf-Niclas Schröder (Berlin), Frederik Breuer (Bonn), Max John (Rostock), Laurits Follert (Krefeld), Olaf Roggensack (Berlin), Torben Johannesen (Hamburg), Benedict Eggeling (Hamburg), Steuermann Jonas Wiesen (Treis-Karden)

Fechten

20 Uhr: Säbel Mannschaft, Damen, Finale

Schießen

9:30 Uhr: Sportpistole 25 m, Frauen, Finale

15:30 Uhr: Skeet, Männer, Finale

Deutsche Teilnehmer:innen: Doreen Vennekamp (Steinbach-Hallenberg/ausgeschieden), Josephin Eder (Müllrose/ausgeschieden), Sven Korte (Ibbenbüren)

Surfen

22 Uhr: Shortboard, Männer, Finale

23:12 Uhr: Shortboard, Frauen, Finale

Deutsche Teilnehmer:innen: Tim Elter (Lajares/Spanien/in der zweiten Runde ausgeschieden), Camila Kemp (Cascais/Portugal/in der zweiten Runde ausgeschieden)

Turnen

15:30 Uhr: Boden, Männer, Finale

16:20 Uhr: Sprung, Frauen, Finale

17:15 Uhr: Seitpferd, Männer, Finale

Deutsche Teilnehmer:innen: Pascal Brendel (Wetzlar), Timo Eder (Ludwigsburg), Lukas Dauser (Unterhaching), Nils Dunkel (Halle/Saale) (alle in der Qualifikation ausgeschieden), Helen Kevric (Stuttgart), Sarah Voss (Köln) (beide in der Qualifikation ausgeschieden), Nils Dunkel (Halle/Saale), Andreas Toba (Hannover), Timo Eder (Ludwigsburg), Pascal Brendel (Wetzlar) (alle in der Qualifikation ausgeschieden)

Tennis

14:40 Uhr: Einzel, Damen, Finale

12 Uhr: Doppel, Herren, Finale

Deutsche Teilnehmer:innen: Angelique Kerber (im Viertelfinale ausgeschieden), Tamara Korpatsch, Tatjana Maria, Laura Siegemund (jeweils in der ersten Runde ausgeschieden), Tim Pütz/Kevin Krawietz, Jan-Lennard Struff/Dominik Koepfer (jeweils im Viertelfinale ausgeschieden)

Tischtennis

14:30 Uhr: Einzel, Frauen, Finale

Deutsche Teilnehmerinnen: Nina Mittelham (Willich/in der zweiten Runde ausgeschieden), Shan Xiaona (Liaoning/China/in der ersten Runde ausgeschieden)

Badminton

16:10 Uhr: Doppel, Damen, Finalrunde, Finale

Judo

17:30 Uhr: Mannschaft, Mixed, Finale

Bogenschießen

14:46 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Frauen, Finale

Deutsche Teilnehmerinnen: Michelle Kroppen (Berlin), Katharina Bauer (Raubling/ausgeschieden), Charline Schwarz (Feucht/ausgeschieden)

Vorkämpfe

Fußball, Frauen, K.o.-Runde, Viertelfinale

15 Uhr: USA - Japan

17 Uhr: Spanien - Kolumbien

21 Uhr: Frankreich - Brasilien

Schwimmen

11 Uhr: 50 m Freistil, Frauen, Vorläufe

11:30 Uhr: 1500 m Freistil, Männer, Vorläufe

12:40 Uhr: 4 x 100 m Lagen, Männer, Vorläufe

12:52 Uhr: 4 x 100 m Lagen, Frauen, Vorläufe

20:39 Uhr: 50 m Freistil, Frauen, Halbfinale

Leichtathletik

10:05 Uhr: Zehnkampf, Männer, 110 Meter Hürden

10:10 Uhr: Stabhochsprung, Männer, Qualifikation

10:35 Uhr: 100 m, Männer, Qualifikation

10:55 Uhr: Zehnkampf, Männer, Diskuswurf

11:20 Uhr: 800 m, Frauen, Hoffnungsläufe

11:55 Uhr: 100 m, Männer, Vorläufe

13:40 Uhr: Zehnkampf, Männer, Stabhochsprung

19:10 Uhr: Zehnkampf, Männer, Speerwurf

19:15 Uhr: 1500 m, Männer, Hoffnungslauf

19:50 Uhr: 100 m, Frauen, Halbfinale

Rudern

9:30 Uhr: Einer, Frauen, Finale C

9:42 Uhr: Einer, Männer, Finale C

9:54 Uhr: Einer, Frauen, Finale B

10:06 Uhr: Einer, Männer, Finale B

Kanu/Slalom

15:30 Uhr: Canoe Kajak Cross, Damen, Qualifikationsrunde

16:40 Uhr: Canoe Kajak Cross, Herren, Qualifikationsrunde

18:05 Uhr: Canoe Kajak Cross, Damen, Hoffnungsläufe

Golf, Herren

9:00 Uhr: Einzel, Herren, 3. Runde

Deutsche Teilnehmer: Matthias Schmid, Stephan Jaeger

Fechten, Damen

13:00 Uhr: Säbel Mannschaft, Damen, Viertelfinale

14:30 Uhr: Säbel Mannschaft, Damen, Platzierungsrunde 5-8

15:20 Uhr: Säbel Mannschaft, Damen, Halbfinale

16:10 Uhr: Säbel Mannschaft, Damen, Kampf um Platz 7

Säbel Mannschaft, Damen, Kampf um Platz 5

Schießen

9 Uhr: Skeet, Frauen, Qualifikation

9:30 Uhr: Skeet, Männer, Qualifikation

Segeln

12:03 Uhr: ILCA 6, Frauen, 4. Wettfahrt

12:13 Uhr: IQFoil, Frauen, Viertelfinale

12:18 Uhr: ILCA 7, Männer, 5. Wettfahrt

12:33 Uhr: IQFoil, Männer, Viertelfinale

12:53 Uhr: IQFoil, Frauen, Halbfinale

13:03 Uhr: ILCA 6, Frauen, 5. Wettfahrt

Nacra 17, Mixed, 1. Wettfahrt

13:18 Uhr: IQFoil, Männer, Halbfinale

ILCA 7, Männer, 6. Wettfahrt

13:33 Uhr: IQFoil, Frauen, Medal Race

13:48 Uhr: Nacra 17, Mixed, 2. Wettfahrt

14:03 Uhr: IQFoil, Männer, Medal Race

14:33 Uhr: Nacra 17, Mixed, 3. Wettfahrt

15:43 Uhr: 470er, Mixed, 3. Wettfahrt

16:43 Uhr: 470er, Mixed, 4. Wettfahrt

Handball, Frauen

Vorrunde, Gruppe A, 5. Spieltag

16 Uhr: Slowenien - Schweden

19 Uhr: Norwegen - Deutschland

21 Uhr: Dänemark - Südkorea



Vorrunde, Gruppe B, 5. Spieltag

9 Uhr: Ungarn - Niederlande



11 Uhr: Spanien - Frankreich



14 Uhr: Brasilien - Angola

Basketball, Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag

17:15 Uhr: Puerto Rico - USA

21:00 Uhr: Serbien - Südsudan

Basketball, Damen, Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag

11 Uhr: China - Puerto Rico



13:30 Uhr: Serbien - Spanien

Basketball/3x3, Damen

Finalrunde, Viertelfinale

21:30 Uhr: NN

22:05 Uhr: NN



Vorrunde, 13. Spieltag

17:30 Uhr: Kanada - Aserbaidschan

18:00 Uhr: Spanien - Deutschland

Vorrunde, 14. Spieltag

18:35 Uhr: Frankreich - Australien

19:05 Uhr: China - USA

Volleyball, Frauen

Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag

13 Uhr: Japan - Kenia



Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag

9 Uhr: Niederlande - Dominikanische Republik

Volleyball, Männer

Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag

21 Uhr: Kanada - Serbien



Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag

17 Uhr: Polen - Italien

Volleyball/Beach

9 Uhr: Männer, 3. Spieltag

11 Uhr: Frauen, 3. Spieltag

Männer, Play-off-Runde

Frauen, Play-off-Runde

9 Uhr: Clemens Wickler/Nils Ehlers (Hamburg) - Michal Bryl/Bartosz Losiak (Polen)

12 Uhr: Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno Matveeva (Spanien) - Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg)

Hockey, Damen

Vorrunde, Gruppe A, 5. Spieltag

10:30 Uhr: Niederlande - Japan

17 Uhr: China - Frankreich

19:45 Uhr: Deutschland - Belgien

Vorrunde, Gruppe B, 5. Spieltag

10 Uhr: Großbritannien - Argentinien

12:45: Australien - Spanien

13:15: USA - Südafrika

Wasserball, Männer

Vorrunde, Gruppe A, 4. Spieltag

12:05 Uhr: Kroatien - Griechenland

16:35 Uhr: Montenegro - USA

21:05 Uhr: Italien - Rumänien



Vorrunde, Gruppe B, 4. Spieltag

10:30 Uhr: Spanien - Japan

15 Uhr: Australien - Ungarn

19:30 Uhr: Serbien - Frankreich

Boxen/Amateure

15:30 Uhr: Federgewicht, Männer, Viertelfinale

16:02 Uhr: Halbmittelgewicht, Männer, Viertelfinale

16:34 Uhr: Fliegengewicht, Frauen, Viertelfinale

17:06: Uhr Weltergewicht, Frauen, Viertelfinale

17:38 Uhr: Leichtgewicht, Frauen, Halbfinale

Badminton, Damen

8:30 Uhr: Einzel, Damen, Finalrunde, Viertelfinale

Judo, Mixed

8 Uhr: Mannschaft, Mixed, 1. Runde

Mannschaft, Mixed, Viertelfinale

Mannschaft, Mixed, Hoffnungsrunde

Mannschaft, Mixed, Halbfinale

08:25 Uhr: Mannschaft, Mixed, Achtelfinale

10:06 Uhr: Achtelfinale, Deutschland - Österreich

Bogenschießen, Frauen

9:30 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Frauen, Achtelfinale

13 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Frauen, Viertelfinale

13:52 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Frauen, Halbfinale

10:22 Uhr: Achtelfinale: Michelle Kroppen (Jena) - Deepika Kumari (Indien)

Surfen

19 Uhr: Shortboard, Männer, Halbfinale

20:12 Uhr: Shortboard, Frauen, Halbfinale

