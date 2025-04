"Diese Art von Menschen gibt es nicht oft": Wladimir Putin schwärmt von Elon Musk

Wladimir Putin hat Elon Musk als Pionier des Weltalls gelobt und seine Ideen mit sowjetischen Wissenschaftler:innen verglichen. Gleichzeitig zeigen sich Anzeichen einer möglichen Annäherung zwischen Russland und den USA im Ukraine-Konflikt.

Kremlchef Wladimir Putin hat den US-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk als einen bedeutenden Pionier des Weltalls gewürdigt. Vor Student:innen in Moskau erklärte Putin am Mittwoch (16. April), wie die Nachrichtenagentur afp berichtete, dass Musks Ideen "genau wie die Ideen von Sergej Korolew" seien, einem sowjetischen Raketenwissenschaftler und Vater des Weltraumprogramms der UdSSR. "Diese Art von Menschen gibt es in der menschlichen Bevölkerung nicht oft", betonte Putin. Musks visionäre Ideen mögen heute unglaublich erscheinen, doch sie würden "oft nach einer Weile verwirklicht", so der russische Präsident weiter.

Anzeichen für Frieden im Ukraine-Krieg?

Elon Musk leitet das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX, das regelmäßig Raketenstarts für die NASA durchführt. Putins Lob kommt zu einer Zeit, in der sich Russland und die Vereinigten Staaten unter der Präsidentschaft von Donald Trump annähern. Musk, bekannt für seine Unterstützung Trumps, hatte zuvor Kritik an der Ukraine geäußert und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen, einen "endlosen Krieg" zu provozieren. Die Ukraine kämpft seit Jahren gegen eine russische Offensive, und die geopolitischen Spannungen bleiben hoch.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff zeigte sich nach einem Treffen mit Putin in St. Petersburg optimistisch, dass sich ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine abzeichnet. Das Gespräch sei "eindrucksvoll" gewesen, erklärte Witkoff gegenüber Fox News. Putin strebe einen "dauerhaften Frieden" über einen bloßen Waffenstillstand hinaus an, und eine Einigung scheine greifbar. Witkoff erwähnte, dass das Friedensabkommen auch die sogenannten fünf Gebiete umfassen könnte, ohne weitere Details zu nennen. Nach der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 hatte Russland 2022 nach umstrittenen Volksabstimmungen auch die ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja zu seinen Regionen erklärt. Außer der Krim kontrolliert Russland aber keines der Gebiete vollständig.

Hält der Waffenstillstand im Energiebereich?

Ein Moratorium für Angriffe auf Energieinfrastruktur in der Ukraine bleibt ein heikles Thema. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich zurückhaltend über eine mögliche Fortsetzung der 30-tägigen Aussetzung solcher Angriffe. Ich bin noch nicht bereit, Ihnen zu sagen, welche Entscheidung getroffen wurde“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten.

Das ukrainische Außenministerium plädierte für eine Verlängerung der Vereinbarung und warf Russland vor, mehrfach dagegen verstoßen zu haben. Russland beschuldigte im Gegenzug Kiew, weiterhin Energieanlagen in Russland anzugreifen.