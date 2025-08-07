Anzeige
Deutsche Industrie leidet

Diese Bundesländer sind von den US-Zöllen besonders betroffen

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 13:44 Uhr
  • Claudia Scheele
Was der Zoll-Deal für Deutschland heißt
Was der Zoll-Deal für Deutschland heißt :newstime

Die von den USA verhängten Zölle auf EU-Produkte treffen die deutsche Wirtschaft unterschiedlich stark. Während Niedersachsen und Baden-Württemberg erhebliche Einbußen verzeichnen, bleibt Hamburg dank seiner branchenspezifischen Ausrichtung relativ stabil.

Anzeige

Inhalt

  • Niedersachsen und Baden-Württemberg leiden besonders
  • Hamburg als Ausnahme
  • Ökonom sorgt sich um Deutschlands Wirtschaftswachstum

Die von den USA verhängten Zölle auf EU-Produkte belasten die deutsche Industrie stark – allerdings nicht überall in gleichem Maße. Eine Analyse zeigt, dass vor allem exportstarke Bundesländer wie Niedersachsen, Baden-Württemberg und das Saarland erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Im Gegensatz dazu kommt Hamburg vergleichsweise glimpflich davon und könnte in einem Szenario sogar leicht profitieren.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Niedersachsen und Baden-Württemberg leiden besonders

Die von Donald Trumps Regierung eingeführten Strafzölle zielen insbesondere auf die Automobil- und Maschinenbauindustrie ab – zwei Branchen, die in Niedersachsen und Baden-Württemberg eine zentrale Rolle spielen. "Entscheidend sind strukturelle Unterschiede zwischen den Bundesländern wie eine starke Präsenz der Automobilindustrie", erklärt Robert Lehmann, Konjunkturexperte des Ifo-Instituts.

Die neuen Berechnungen des Ifo-Instituts sind noch nicht fertig, doch bisherige Rechnungen zeigen, dass in Niedersachsen der Rückgang der industriellen Wertschöpfung je nach Szenario mit bis zu 2 Prozent besonders stark ausfällt. Baden-Württemberg und das Saarland müssen sogar Einbußen von bis zu 3 Prozent verkraften, wenn die Zölle auf bis zu 50 Prozent steigen. Diese Bundesländer, deren Wirtschaft stark vom Export abhängt, stehen somit vor erheblichen Herausforderungen.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Hamburg als Ausnahme

Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet Hamburg. Laut der veralteten Ifo-Analyse könnte die Hansestadt in einem Szenario von den neuen Zöllen profitieren – mit einem leichten Plus von 0,7 Prozent bei der industriellen Wertschöpfung. Marcel Thum, Geschäftsführer der Dresdener Ifo-Niederlassung, erklärt: "Der industrielle Fokus Hamburgs auf den sonstigen Fahrzeugbau, unter den auch der Schiffbau fällt, könnte die negativen Zolleffekte der anderen Industrien kompensieren."

Selbst im schlimmsten Fall – mit hohen reziproken Zöllen von bis zu 50 Prozent – hätte Hamburg mit einem Rückgang von nur 1,5 Prozent besser abgeschnitten als andere Bundesländer. Grund dafür ist die spezielle Branchenstruktur der Stadt, die weniger stark von den US-Strafzöllen betroffen ist.

Anzeige
Anzeige

Ökonom sorgt sich um Deutschlands Wirtschaftswachstum

"Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr ohnehin nur um 0,3 Prozent gestiegen wäre, dann blieben wir - rein hypothetisch - nur noch bei einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Ich würde das kaum noch Wachstum nennen", betont Lehmann. Damit bereiten ihm die Auswirkungen der Zölle auf das Wirtschaftswachstum Deutschlands am meisten Sorgen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • ZDFheute: "Welche Bundesländer die Zölle besonders treffen"
  • Nachrichtenagentur dpa
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 15:45

  • 10:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 08:25

  • 05:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 4. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 4. August 2025 | 19:45

  • 26:17 Min
  • Ab 12
Mehr News
Bayerisches LKA
News

Razzia in Bayern: LKA nimmt Reichsbürger um Prinz Reuß fest

  • 07.08.2025
  • 14:01 Uhr
Bei Kämpfen in der Region Sumy sollen russische Einheiten nach ukrainischen Angaben massive Verluste erlitten haben.
News

Putin verliert hunderte Soldaten: Ukraine-Eliteeinheit dezimiert Russen

  • 07.08.2025
  • 13:53 Uhr
Brosius-Gersdorf
News

Brosius-Gersdorf zieht Konsequenzen - und verzichtet auf Kandidatur

  • 07.08.2025
  • 13:36 Uhr
Leiche im Westerwald gefunden
News

Dreifachmord im Westerwald: Bei gefundener Leiche handelt es sich um geflohenen Verdächtigen

  • 07.08.2025
  • 13:34 Uhr
Landesregierung Sachsen-Anhalt - Haseloff und Schulze
News

Ministerpräsident Haseloff macht Weg für Nachfolger in Sachsen-Anhalt frei

  • 07.08.2025
  • 12:15 Uhr
13-Jähriger im Hamburger Stadtpark vermisst
News

Vermisster 13-Jähriger in Hamburg: Junge offenbar ertrunken

  • 07.08.2025
  • 12:06 Uhr
Vizekanzler Lars Klingbeil hat eine gemischte Bilanz der ersten 100 Tage von Schwarz-Rot gezogen.
News

Klingbeil zieht erste schwarz-rote Bilanz: "Hatten keine 100-Tage-Schonfrist"

  • 07.08.2025
  • 11:30 Uhr
Afrikanischer Büffel, Kaffernbüffel
News

US-Millionär und Trophäenjäger von Büffel getötet

  • 07.08.2025
  • 11:18 Uhr
Verabschiedet sich nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern: Thomas Müller.
News

Über den großen Teich - Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps

  • 07.08.2025
  • 10:48 Uhr
UKRAINE-CRISIS/TRUMP-RUSSIA-OIL
News

Kreml bestätigt: Putin trifft Trump - bereits in den nächsten Tagen

  • 07.08.2025
  • 10:29 Uhr