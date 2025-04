26.03.2025 • 14:41 Uhr

Das neue Bundestagspräsidium steht nach den Abstimmungen im Parlament bereits fest. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Klöckner wird Bundestagspräsidentin

Bevor die Debatte über die Ministerposten so richtig Fahrt aufnehmen kann, steht meist schon das Bundestagspräsidium fest. So auch in der neuen Legislaturperiode: Die CDU-Politikerin Julia Klöckner ist in der konstituierenden Sitzung des Parlaments zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt worden.

Ihre Vizepräsident:innen werden Omid Nouripour (Grüne), Josephine Ortleb (SPD), Andrea Lindholz, (CSU) und Bodo Ramelow (Die Linke) sein.